侯友宜嗆 有本事衝著他來

2018年06月26日 04:10 中國時報 葉德正 、 葉書宏 、 林縉明 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨新北市長參選人侯友宜25日為新北市29區競選幹部授證，他向黨內同志喊話，他在藍、綠長官下擔任過14種職務，經嚴格品格、操守檢驗，絕對正派，希望幹部當他的後盾，集合正向力量往前走；他更說，他是見過地獄死不了的人，不會因別人吐他口水就害怕，「有本事衝著侯友宜來！」

新北市29區競選總部主委、總幹事、後援會長、顧問團長等昨都到場參加，前立委林鴻池身兼板橋區及全市競選總部主委，曾是周錫瑋重要幕僚的前台北縣副縣長蔡家福，也擔任新莊區競總主委，親民黨立委李鴻鈞則擔任新莊後援會會長，展現泛藍團結氣勢。

侯友宜致詞前，先向所有人深深鞠躬。他說，過去打過無數場槍戰、破獲許多刑案，不是他厲害，而是有許多團隊幫助他，這次是他踏上政治舞台第一戰，有這麼多好友幫忙，他非常感動。

侯友宜說，他從事公職到選舉，就是希望能帶給大家正向能量，他出來選舉從來不會惡意批評抹黑，選舉是君子之爭， 選舉過程不要造成更多的對立。

侯友宜強調，他一生從警察到現在，所有做過的事都問心無愧，一步一腳印，經過品格與操守檢驗，不管是民進黨老長官或其他人，都知道他是怎樣的人，他做過14個職位，可用一生保證，他一路走來就是正派。

侯友宜說， 他是見過地獄、幾次死不了的人，不會因為人家吐口水就害怕，有本事衝著侯友宜來，他願用人生給大家承諾，侯友宜就是說到做得，選舉是要選一個標竿，不是選烏魯木齊（亂七八糟）的人，「現在要起風了」，團隊正式成立開始打仗。

對有文化大學學生受訪指宿舍無煙霧偵測器有公安疑慮，侯友宜重申，文大每2年都有針對大群館做公安申報，也都經北市都發局通過，他做事問心無愧。

文大公共事務室主任楊湘鈞則表示，近7年來配合都發局進行4次安檢都合格，不清楚地下室何時被隔間？若都發局認定違規使用，校方會配合改善。

另，侯友宜競選辦公室發言人賴冠群指出，成立又昱公司就是為了依法報稅，連押金都併入發票內開立，規格之高是國內租屋市場少見，民進黨應專注國政，不是藉由執政優勢不當施壓，取得人民報稅資料作為選戰材料。

(中國時報)