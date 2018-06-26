威逼綠誘 公務員成選舉打手

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中國時報
／台北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜屢被綠營攻擊文大宿舍案，國民黨立院黨團昨指控民進黨「林姓立委」施壓財政部官員，要求提供又昱公司10年報稅資料。藍委賴士葆痛批，公務員配合這些政治惡質，變成選舉打手。

林姓綠委是誰？外界則把對象指向來自台南的林俊憲。對此，林俊憲昨天澄清，他與台北市議員王威中是陳情者、資料提供者，他們邀國稅局官員到立法院，打算提供資料給財政部調查，難道稅務問題不能檢驗嗎？

國民黨團首席副書記長曾銘宗昨召開記者會表示，林姓綠委施壓財政部某官員，6月19日上午打電話、下午就找財政部官員至立法院中興會館，不但詢問又昱公司相關事宜，竟然還要求提供又昱公司10年報稅資料。

曾銘宗質疑，立委可以要這種資料嗎?如果是，請財政部也提供蔡英文家族所有、出租土地給海霸王的正中公司的報稅資料，蔡總統要縱容立委、官員這種選舉手段嗎，行政院的財稅官員，可以配合立委違法提供稅務資料，當選舉打手嗎？

賴士葆指出，這種跟官員要報稅資料的行為已觸法，包括違反《稅捐稽徵法》33條及11條的洩密罪，《公務人員服務法》及《刑法》131條、132條洩密罪等。「林姓立委受誰的指示擔任選舉打手，我們不知道。但是公務員配合這些政治惡質，變成選舉打手，那可不行！」

藍委費鴻泰也反問，綠委呂孫綾服務處先後設址超過10家公司，現在至少還3家；台中市長林佳龍也是一個地址就設5家公司；蘇貞昌超越基金會辦公室也是一個地址登記4家公司。費鴻泰說，「碰到選舉，顏色不對，就算你對，一樣開幹，這就是民進黨的惡質選舉。」

(中國時報)

侯友宜嗆 有本事衝著他來 蔡願與習 好好地坐下來談

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