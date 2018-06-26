蔡願與習 好好地坐下來談

2018年06月26日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

兩岸關係趨於緊張，蔡英文總統昨天表示，她很樂意與大陸領導人習近平「坐下來，好好地談一談」。讓他在做許多政策、策略的判斷時，不要發生誤判或誤解，「希望在我做總統的任內，雙方能夠有機會坐下來談」。

堅持對等 未設前提

大陸機艦近期頻頻繞台，並挖我邦交國，同時要求國外航空公司在網頁上更改「台灣」名稱，以符合「一個中國」原則，台灣方面則是祭出嚴審大陸人士來台等手段，兩岸關係趨於緊張。

蔡英文昨接受法新社專訪，對於是否準備好會晤習近平？她表示，已在很多不同場合說過，只要是對等、尊嚴、沒有政治前提，「做為台灣的領導人，做為台灣的總統，我很樂意，而且也有責任與對岸領導人坐下來，好好地談一談。」

她認為，兩岸現所共同面臨的問題，透過對談，讓習近平能更瞭解台灣經濟、社會及各層面發展，他在做許多政策、策略的判斷時，不致發生誤判或誤解。

何時見面 持續努力

至於何時能見面？她說，雙方都需要持續努力，「我們會不斷地告訴對方，對話與溝通是解決現在兩岸許多問題，最重要的方法。」

她也希望中國可以感受到，我們願意溝通與對話的誠意，盼他們做為區域內負責任的一分子，感知自己也有責任，與台灣坐下來，好好溝通與對話。

「蔡習會」是否是蔡英文這一任想完成的目標？蔡英文表示「我當然希望在我做總統任內，雙方能有機會坐下來談」，她也以美國總統川普和北韓領導人金正恩見面為例，強調「川金會」對於兩岸之間有很多的啟發。

蔡英文指出，美國和北韓在文化或很多層面上的差異很大，「可是他們能夠在一個對等，且相互尊重下，在新加坡有見面機會」，這對世人來講是正面發展，對處在對立，或者有潛在衝突的國家之間，也是一種激勵。

川金會 是一種激勵

至於如何紓緩兩岸關係的壓力並同時發展經濟？她說，大陸與台灣之間須有一個共同認知，「我們企業在兩岸的發展，其實對雙方都是有利，他們不應該讓這些企業受到太多政治的壓迫或者是政治的影響」。她也呼籲大陸，讓經濟自由地去揮發力量，不要用政治來干預。

(中國時報)