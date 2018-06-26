蔡訴諸國際 籲制約大陸

2018年06月26日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

面對中國施壓，蔡英文總統昨表示，過去兩年中國想展現他是一個區域霸權，「這是一個很清楚的企圖」，她呼籲國際社會一起行動，來制約中國，以減少或遏止中國的霸權擴充。

蔡英文昨天接受法新社的專訪，對於兩岸關係，她表示，我們在過去兩年持續地承受來自中國壓力，「這些事件的力道跟強度已經衝擊了我們現在所說的台海現狀」。

她說，不僅台灣人是這樣想，相信其他國際社會很多人都覺得中國舉行軍事演習，或是強迫航空公司改變台灣名稱，給世人的印象很清楚「中國正在試圖改變現狀，也讓我們長久以來兩岸之間的平衡，受到威脅」。

蔡英文認為，在過去兩年，甚至更久之前，中國越來越具有侵略性，主要是想壓制台灣，不讓民主自由的台灣離中國越來越遠。

面對中國的施壓，政府如何因應？蔡英文說，讓我們的民主、經濟跟國家的力量持續地成長，保護自己的國家、保護我們的價值，「這是我們要傾全力去做的事情。」

她相信，不只是台灣需要面對這樣的問題，區域內或是整個國際社會，如果不是現在，就是將來一定會面臨到中國擴充其影響力，將來他們的民主自由、經濟自由，都會受到影響。

因此，蔡英文表示，除了台灣要強化自己的實力，面對挑戰外，也希望國際社會能夠體認，「這是我們大家必須去共同面對。」她希望國際社會大家可以一起行動，「表達我們對民主自由的一種重視，來制約中國、來減少或者遏止中國的霸權擴充」。

她認為，國際間已經開始感受到中國的企圖心，這段時間中國對台灣的打壓不斷，可是也看到越來越多國家，願意跟我們站在一起，或者支持我們，或者為我們發聲。

蔡英文呼籲國際社會，如果國際社會認為自由、民主是一個普世的價值，就必須要共同地對中國產生一個壓力，讓中國可以承擔起它做為一個大國應該要承擔的責任。

(中國時報)