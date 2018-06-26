未釋具體善意 蔡習會喊爽的

大陸國家主席習近平（左）、蔡英文總統（右）。（圖為合成圖，皆取自本報系資料照）

友善列印
中國時報

蔡英文總統接受法新社專訪，一方面主張兩岸領導人要「坐下來談」，另一方面卻呼籲各國要聯手共同制約大陸，以不友善的態度，寄望化解僵局，無異是緣木求魚。

在兩韓「文金會」、美朝「川金會」以及陸美「習川會」之後，國際社會出現大和解的氛圍，但兩岸關係卻是愈來愈冷。

儘管蔡英文多次表達「蔡習會」意願，卻始終停留在隔空喊話階段，未曾釋出過具體的善意。對於馬政府承認的「九二共識」，總統府祕書長陳菊日前出席姚文智造勢大會時甚至表示，蔡英文總統堅持「九二無共識」。

大陸的快速崛起，已成為全世界都無法忽視的事實，就算是軍事戰略上與大陸相互爭奪霸主地位的美國，在經濟和貿易上也不得不與大陸互談條件，以爭取國家最大利益。

上海自貿區正擴大開放金融服務業，深圳經貿城也擬引進台灣在內的各類商品進駐，為吸引台灣人才，大陸今年更祭出「惠台31條」，讓台灣民眾可享受與大陸民眾的「等同待遇」，兩岸無論是企業還是人才之間的交流，都已是不可擋的趨勢，政府應設法搭上大陸這波紅利列車，而非什麼都不做，更不能只逞口舌之快。

當然，兩岸要化解僵局，最好的方式就是蔡英文所說的兩岸領導人「坐下來談」，但要見面，應該創造會面條件，而非號召國際制約大陸，何況以台灣的國際實力，做此呼籲只能說是「喊來自己爽」，根本沒有實質效益，反而讓雙方關係更惡化。

兩岸關係「冰凍三尺，非一日之寒」，創造領導人見面的條件需要時間，只要有具體的善意行動，就像兩韓領導人的世紀之會，冰總會融，兩岸也終能迎來春天。

(中國時報)

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