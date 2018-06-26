逾10年老車排氣未過 將吊照

2018年06月26日 04:10 中國時報 郭建伸 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

老舊汽機車族注意！立法院臨時會昨三讀修正《空汙法》，明定中央主管機關可視空品需求，加嚴管理出廠10年以上的老舊車輛，若沒通過排氣檢驗，最重可註銷牌照，恐衝擊全台103萬輛二行程機車，及7.6萬輛1、2期柴油大貨車。

此外，地方政府可因地制宜劃設「空氣品質維護區」，若有20年前出廠的柴油車、二行程機車將禁止進入空品區，違者可處500元到6萬元，這些規定令機車族大為不滿。

由於移動汙染源對空氣品質影響頗甚，新法明定將交通工具排放空氣汙染物擴大為「移動汙染源」，包含交通工具類的汽機車、火車、船舶、航空器，以及營建工地的施工機具、農業機械等移動汙染源。

新法也明定，10年以上老舊車輛定期若不合格須於1個月內改善，若未通過定檢，初檢未過罰500元，超過1個月未檢驗或複檢未過，罰1500元到3萬元；若收到定檢通知逾6個月未檢驗，或複驗仍不合格且限期未改善，罰3000至6萬元；但若一直不改善，可移送公路監理機關吊銷牌照。

政院版原本第9條明定，可靠減少移動汙染源的排放量，作為新設或變更的固定汙染源抵換機制，但引發在野黨批評，認為不該讓2種汙染源互相抵換。

環保署長李應元昨在朝野協商時說，如果所有車輛電動化，就沒有移動汙染源，依計畫，汽車在2030年要做到80％電動化，機車則是2035年全面電動化，理論上有17年可逐步電動化，移動汙染源可逐年減少。最後，三讀通過，移動汙染源的抵換將於10年後落日。

二行程車友痛批這是犧牲他們去成全排放高汙染的企業，「拿汽機車報廢後用不到的排氣量，讓工廠、發電廠購買去增加排毒氣量。」車友質疑修法根本是在圖利車商及工廠。

(中國時報)