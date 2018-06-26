工廠排放空汙 最重罰2000萬

2018年06月26日 04:10 中國時報 郭建伸 、楊佳穎／台北報導 、楊佳穎／台北報導

立法院昨三讀修正《空氣汙染防制法》修正案，原綠營堅持，環保署在制定空汙總量管制時，須「會同」經濟部，被外界視為霸王條款；昨在法案二讀表決前，民進黨團退讓，同意改為「會商」。新法也加重罰則，工廠若排放空汙，罰鍰從現行最高100萬元提高至2000萬元。

《空汙法》已16年沒翻修，但為解決中南部空汙問題，避免讓年底選戰「蒙塵」，綠營將《空汙法》視為僅次於軍人年改案第2重要法案，昨於院會三讀表決爭議條文。

國民黨團昨打算在院會提出400案修正動議杯葛議程，據了解，藍綠昨午再協商時，為求議事順利，民進黨團同意將「會同」改為「會商」，但加上「報請行政院分期分區核定公告實施」，提出再修正動議，藍營則承諾撤案。

三讀條文明定，若有工廠因事故大量排放空氣汙染物，負責人應立即採取緊急應變措施，最遲在1小時內通報縣市政府主管機關，違者重罰2000萬元；若因此致人於死，負責人最重處無期徒刑，得併科3000萬元以下罰金，情節重大得令其停工或停業，並追繳空汙獲得的不當利得。

新法也明定，若發生空品嚴重惡化，地方政府應發布警告，並得禁止、限制交通工具使用、工廠排放廢氣及機關學校活動；電業為執行緊急防制措施或配合主管機關降低燃煤發電，經主管機關核可後，可增加燃氣發電用量及汙染物，且不受許可證登載排放量限制，此等同燃氣發電在特殊狀況下可有條件開放，但僅實施至2025年12月21日。

此外，三讀條文也增訂「好鄰居條款」，各縣市制定空汙防制計畫時，要找鄰近縣市討論，避免如小琉球、屏東等下風空汙區再度無辜受害，如果有不同意見再報行政院協調；至於「吹哨者條款」，若有員工揭露公私企業的反空汙行為，不得有解雇、降調、減薪或其他不利處分，新法也設置檢舉獎金。

(中國時報)