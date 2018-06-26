美防長訪陸 北韓台海成焦點

2018年06月26日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

對大陸採取強硬立場的美國國防部長馬提斯將於6月26日至28日訪問北京。馬提斯作為川普政府任內首位訪陸的防長，將會見大陸國家與軍隊領導人，儘管尚不確定會晤層級，但預料雙方將就兩國兩軍關係、朝核議題及南海議題協商。而在華盛頓頻打「台灣牌」之際，預期台灣問題也將是雙方角力重點。

馬提斯此行是應大陸國務委員兼國防部長魏鳳和邀請。馬提斯24日在阿拉斯加稍作停留，視察空軍基地時表示，「我到訪大陸是為了對話，我不希望參與有預設期望的對話，我只是參與對話及聆聽。」

兩軍將發展穩健關係

大陸國防部昨表示，發展健康穩定的陸美兩軍關係符合陸美雙方的共同利益。陸方高度重視與美方發展軍事關係，希望美方與陸方相向而行，共同努力使兩軍關係成為兩國關係重要穩定因素。

不過，外界普遍認為馬提斯的北京行恐怕「荊棘滿布」，不會一帆風順。美聯社認為，馬提斯此行將面對6大主要議題。首先是南海對抗，這可能是他與大陸官員磋商時的頭號議題。其次是朝鮮半島問題，「川金會」被視為大陸的重大勝利，雙方預料將對北韓無核化進程交換意見。

台灣問題是角力重點

「台灣問題也很棘手」，美聯社說，隨著美國加強與台灣當局的交流以及出售更多武器，大陸不滿美國與台灣接觸力度變大，馬提斯可能在大陸聽到更多不滿的聲音。

美國總統川普簽署「台灣旅行法」，鼓勵雙方官員和議員進行高層互訪；此前美國防部同意向美國承包商發放台灣軍方尋求的柴電潛艇技術銷售許可證；馬提斯日前稱，美國應幫助台灣建立適當的防禦能力，屢次引起大陸反彈。

海陸空美要爭主導權

此外，還有川普宣布組建太空部隊，不想讓陸俄主導太空，這可能將成為馬提斯訪陸時雙方探討的議題之一。美國軍方剛發布報告警告稱，大陸以及其他國家威脅美國的技術和軍事主導權，這些都有可能被提及。

香港《南華早報》評論，馬提斯在陸美軍事關係「關鍵時刻」訪陸，顯示陸美雙方都認識到加強溝通可減緩在南海和台灣問題上緊張的必要性。據了解，在結束3天訪陸行後，馬提斯將轉往韓國與日本訪問。

(中國時報)