美防長訪陸 北韓台海成焦點

美國國防部長馬提斯搭乘專機首次訪問大陸。（法新社）

友善列印
中國時報
／北京報導

對大陸採取強硬立場的美國國防部長馬提斯將於6月26日至28日訪問北京。馬提斯作為川普政府任內首位訪陸的防長，將會見大陸國家與軍隊領導人，儘管尚不確定會晤層級，但預料雙方將就兩國兩軍關係、朝核議題及南海議題協商。而在華盛頓頻打「台灣牌」之際，預期台灣問題也將是雙方角力重點。

馬提斯此行是應大陸國務委員兼國防部長魏鳳和邀請。馬提斯24日在阿拉斯加稍作停留，視察空軍基地時表示，「我到訪大陸是為了對話，我不希望參與有預設期望的對話，我只是參與對話及聆聽。」

兩軍將發展穩健關係

大陸國防部昨表示，發展健康穩定的陸美兩軍關係符合陸美雙方的共同利益。陸方高度重視與美方發展軍事關係，希望美方與陸方相向而行，共同努力使兩軍關係成為兩國關係重要穩定因素。

不過，外界普遍認為馬提斯的北京行恐怕「荊棘滿布」，不會一帆風順。美聯社認為，馬提斯此行將面對6大主要議題。首先是南海對抗，這可能是他與大陸官員磋商時的頭號議題。其次是朝鮮半島問題，「川金會」被視為大陸的重大勝利，雙方預料將對北韓無核化進程交換意見。

台灣問題是角力重點

「台灣問題也很棘手」，美聯社說，隨著美國加強與台灣當局的交流以及出售更多武器，大陸不滿美國與台灣接觸力度變大，馬提斯可能在大陸聽到更多不滿的聲音。

美國總統川普簽署「台灣旅行法」，鼓勵雙方官員和議員進行高層互訪；此前美國防部同意向美國承包商發放台灣軍方尋求的柴電潛艇技術銷售許可證；馬提斯日前稱，美國應幫助台灣建立適當的防禦能力，屢次引起大陸反彈。

海陸空美要爭主導權

此外，還有川普宣布組建太空部隊，不想讓陸俄主導太空，這可能將成為馬提斯訪陸時雙方探討的議題之一。美國軍方剛發布報告警告稱，大陸以及其他國家威脅美國的技術和軍事主導權，這些都有可能被提及。

香港《南華早報》評論，馬提斯在陸美軍事關係「關鍵時刻」訪陸，顯示陸美雙方都認識到加強溝通可減緩在南海和台灣問題上緊張的必要性。據了解，在結束3天訪陸行後，馬提斯將轉往韓國與日本訪問。

(中國時報)

「瘋狗」強硬 會談添變數

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。