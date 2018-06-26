「瘋狗」強硬 會談添變數

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中國時報
／綜合報導

有「瘋狗」之稱的美國防部長馬提斯在對陸關係上，一向主張採取強硬立場。他曾在一次演講中狠批大陸，稱大陸想恢復明朝的朝貢體制，正以強而有力的方式，迫使周邊國家成為向北京磕頭的朝貢國；他還在香格里拉對話時強調，大陸在南海的行徑、意圖令人質疑，必要時美方將強力對抗。同時也將繼續依照《台灣關係法》提供台灣防禦所需的武器與設施。

從今年初美國國防部新版《國防戰略》將大陸定位為「戰略競爭者」，以及馬提斯的上台等作為，可明顯看出美國對陸態度已轉趨強硬。

有「瘋狗」綽號的馬提斯對陸強硬論述不斷，6月15日，他在美國海軍戰爭學院的畢業典禮上發表演講時批評，大陸正以明朝的朝貢體制為範本，計畫改變國際秩序，以強而有力的方式，要求其他國家成為向北京叩頭的朝貢國。

事實上，這並非馬提斯第一次批評大陸有意師法明朝，再現朝貢外交。早在去年初，馬提斯就曾表示，大陸正強迫周邊國家跟隨或朝貢，「以這種逼迫周邊國淪為朝貢國的方式，打破國際間的信任」。

同時，馬提斯也在本月初的「香格里拉對話」上強硬表態，稱美國不會放棄在印太地區的領導角色，反對大陸在南海單方面改變現狀。他說，大陸在南海建造人工島、擴張軍力的舉動有直接軍事用意，旨在「恫嚇及脅迫」鄰邦，未來可能招致「更嚴重的後果」。

馬提斯並強調，印太地區是美國優先「戰區」，美國會留下，必要時將在此地區與陸方「積極競爭」。在台灣問題上，他也明確表態，稱美國要繼續按照《台灣關係法》幫助台灣建立適當的防禦能力，反對所有片面改變兩岸現狀的作為。

(中國時報)

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