美再緊縮陸投資高科技產業

2018年06月26日 04:10 中國時報 王嘉源 陳柏廷／綜合報導

陸美貿易衝突進入新一回合的較量。據美國《華爾街日報》24日報導，華府最快本周公布新措施，限制大陸企業投資美國科技公司，以及進一步加強對大陸的高科技出口限制。相關限制措施特別劍指北京的「中國製造2025」戰略。

《華爾街日報》援引消息人士透露，美國財政部正擬定規例，計畫引用曾多次用於制裁他國的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），阻止陸資持股達25％或以上的企業，併購涉及10大關鍵高科技領域的美國公司，包括航空、生物科技、電動車、資訊科技等。

而如果華府認為陸資可透過董事會、許可協議等途徑獲取美國技術，即使陸資持股低於25％門檻，華府仍可禁止投資。上述限制只適用於新投資，大陸國營及民間企業同受影響。據稱，相關計畫預計29日公布，白宮公布後還會設一段諮詢時間，讓業界反映意見。

《華爾街日報》還稱，除了收購限制外，為確保美國技術不會流向陸方，華府擬雙管齊下禁止輸出與「中國製造2025」有關的技術到大陸。美國商務部和白宮國家安全會議建議在這方面加強控制，目前國安會議正擬定政策。

美國商務部長羅斯向《華爾街日報》表示，川普總統已表明保護美國技術的決心，政府正檢視相關措施，包括改變出口控制的可能性。據知情人士透露，相關限制措施尤其針對北京的「中國製造2025」產業計畫，該戰略旨在促進大陸在航空、資訊科技、造船、製藥、自動化等高科技領域的發展。

針對美財政部正在起草規則，擬禁止大陸持股比例在25％以上的公司收購涉及「重大工業技術」的美國企業。大陸外交部發言人耿爽稱，希望美方能夠客觀看待企業的商業行為，對大陸企業在當地開展投資活動創造良好、公平和可預期的投資環境。

耿爽強調，大陸政府一貫鼓勵陸企按照市場原則和國際規則，在遵循遵守當地法律的基礎上開展對外投資合作。陸美經貿投資合作的本質是互利共贏。陸資企業投資有利美國地方創造大量就業崗位和稅收，也為美國企業拓展海外業務帶來資金和市場管道。

另有美媒報導稱，華府29日還將宣布陸方投資美國高科技企業是「經濟及國家安全威脅」，會強化「美國外資審議委員會」（CFIUS）對外國投資的審查，包括成立新分支專門處理大陸在美投資。

美國政治新聞網站Politico指出，白宮這次舉動反映貿易代表萊海澤和貿易顧問納瓦洛占上風，二人都是川普團隊中的對陸貿易鷹派。

(中國時報)