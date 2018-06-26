2018年06月26日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

習近平承諾大陸市場將會保持開放，報復美企這一項「永遠都沒有可能發生」，美國企業仍然可以待在大陸。圖為陸美合作的s-76d首架機交付儀式在位於江西景德鎮的中國航空工業昌飛公司舉行，現場高掛著兩國國旗。（中新社）

面對川普政府頻頻高舉關稅大棒向北京揮舞，引發不少在陸美企擔憂淪為大陸報復對象。港媒《南華早報》則引述北京當局知情人士稱，大陸不會「打擊」在陸美企來回擊美國總統川普的貿易威脅。北京希望恢復在陸外企的信心，報復外企這一選項「永遠都不可能發生」。

正當大陸美企人心惶惶之際，大陸國家主席習近平日前與包括多家美企在內約20位外企領導人會晤；當時習近平表明，大陸開放的大門不會關閉，將繼續大幅度放寬市場准入，為國內外企業家投資創業營造更加寬鬆有序的環境。

習近平說法無疑讓在陸外企吃下定心丸。而《南華早報》也援引兩名政府消息人士的話稱，北京「不會打擊」在陸美企來回擊川普的貿易威脅。政府消息人士稱，大陸當局希望恢復在陸外企的信心，報復美企這一項「永遠都沒有可能發生」。

上述兩名政府消息人士直言，大陸政府沒有通過打擊在陸美企的計畫來應對華盛頓貿易威脅的計畫，因為這與北京吸引外資的目標相悖。

消息人士還表示，在傳出北京可能會通過打壓美國企業或剝奪他們的商業機會來回擊川普關稅計畫的擔憂後，當局正在試圖安撫在陸外企。

一名消息人士稱，「大陸的大麻煩是外資正在選擇離開中國，但其實打擊在陸美企的選項根本不可能。」習近平承諾大陸市場將會保持開放，這是「來自高層清晰的信號」，美國企業仍然可以待在大陸。

此外，大陸國務院副總理劉鶴昨在北京第7次中歐經貿高層對話上也呼籲，在單邊主義和貿易保護主義抬頭情況下，陸歐共同認為，必須堅決反對單邊、貿易保護主義，防止對世界經濟產生衝擊，維護以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制。

(中國時報)