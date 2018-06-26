世足》阿根廷退無可退 梅西放手一搏

2018年06月26日 04:11 中國時報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯世界盃小組賽踢起來簡直是烏雲罩頂的阿根廷，24日練球這天，可能因為剛好是當家球星梅西生日，全隊看起來心情都不錯，梅西更是一直被拍到面帶笑容和教練、隊友溝通，全隊訓練氣氛輕鬆愉快，感覺像是在踢快樂足球，只是他們艱辛的俄羅斯世足之旅，還有更多考驗。

忘掉不愉快 輕鬆備戰

上屆世足亞軍阿根廷，本屆在小組賽前兩戰1敗1和，只拿到1分積分，由於前一場奈及利亞擊敗冰島，使得阿根廷晉級機會再度增加。首先，他們必須在小組賽最後一場拿下奈及利亞，而且還要盡量以大比分獲勝，並祈禱冰島和克羅埃西亞和局收場、或是冰島輸球，還有另一種狀況，就是冰島贏克羅埃西亞，但是淨勝球比阿根廷少。

拚晉級 不想看人臉色

從24日的練球看來，阿根廷正努力揮別過去1周多的陰霾，氣氛熱絡的備戰，彷彿跟英格蘭一樣踢快樂足球，但是英國媒體又爆料，梅西進攻上的好搭檔兼好手阿圭羅，因為炮轟總教練桑保利，可能會在奈及利亞一戰被棄用，由伊瓜因取代他的先發位置，先發門將也可能會從失誤頻頻的卡巴耶洛換成阿馬尼。

內憂外患讓阿根廷出線難度增加，也開始進行搶救梅西大作戰，阿根廷足協特地在練球結束後為梅西舉辦小型生日派對，蛋糕上插著藍白色的31歲生日蠟燭，並送上一幅梅西的油畫像，讓梅西笑逐顏開。

做掉藍白軍 傳陰謀論

克羅埃西亞在D組兩勝到手後，早就確定晉級，主力洛文透露，下一關淘汰賽一翻兩瞪眼，總教練達利奇為了保護已經有黃牌在身的6名球員及主力球員，和冰島一戰預計會讓他們休兵，洛文補充：「我理解阿根廷會很在意這件事，也希望我們以完整陣容出戰冰島，但我們也認為不該讓黃牌球員出賽，總教練是最後定奪的人，球員只要準備好就好。」

奈及利亞隊長歐比米克爾則呼籲克羅埃西亞要有職業精神，以最佳陣容應戰，「我覺得讓球員休息不是很好的做法，世界盃是很重要的比賽，不能這樣亂製造機會給別人。」

(中國時報)