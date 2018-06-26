高舉大力神盃 才會光榮退休

俄羅斯首都莫斯科近郊的布隆尼奇鎮，是阿根廷這次世足賽訓練基地所在，甜點店把要送給梅西的生日蛋糕送到這裡，鎮長協助一名小男孩切蛋糕。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

阿根廷足球明星梅西在24日度過31歲生日，仍跟隊友一起訓練，談到自己職業足球員生涯已經在中後段，他感性說：「我不想要在無法幫助國家拿到世界盃冠軍的情況下，從足球場上黯然退休。」

梅西說：「世界盃對於阿根廷還有我，都是很特別的，我總夢想自己有朝一日高舉象徵世足冠軍的大力神盃，感受那股激動的情緒，我不斷幻想這個畫面，一想到高舉大力神盃的時刻，我就會興奮到汗毛直豎，這會令百萬名阿根廷人幸福的。」

「所以，我們現在還不能放棄這個夢想。」梅西繼續說，「我贏過很多重要賽事，對於世界盃冠軍渴望依然沒有消退，我不想要在沒能幫國家踢下世界盃冠軍的情況下，離開足球場。」

阿根廷目前在小組賽1和1敗，讓梅西成了眾矢之的，但是他生日仍有許多溫馨的祝福送給他，例如他的妻子安托內雅‧羅庫佐、曾和他一同在西甲巴塞隆納奮鬥的巴西球星內馬，都透過社群網站替他慶生。

安托內雅在Instagram放上自己以及兒子和梅西的兩張合照，甜蜜寫道：「我的愛，生日快樂！我們好愛你喔！謝謝你讓我成為全世界最幸福的女人，讓我們的家如此快樂，你是我們最珍貴的寶物，我們相信你！祝你今天過得很開心，永遠愛你。」超過30萬球迷在安托內雅的PO文下面留言祝福梅西。

內馬則表示：「兄弟，生日快樂！祝你一切順利，好哥們，我愛你。」

而莫斯科一家甜點店為梅西送上「更大」的祝福，五名糕餅師傅攜手，花了將近一個星期時間，打造一尊重達60公斤的梅西等身巧克力人像，並會放在一個蛋糕上，送給梅西。

(中國時報)

世足》阿根廷退無可退 梅西放手… 蘿蔔看世足》搶救阿根廷 三件事…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。