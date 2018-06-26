高舉大力神盃 才會光榮退休

2018年06月26日 04:11 中國時報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

阿根廷足球明星梅西在24日度過31歲生日，仍跟隊友一起訓練，談到自己職業足球員生涯已經在中後段，他感性說：「我不想要在無法幫助國家拿到世界盃冠軍的情況下，從足球場上黯然退休。」

梅西說：「世界盃對於阿根廷還有我，都是很特別的，我總夢想自己有朝一日高舉象徵世足冠軍的大力神盃，感受那股激動的情緒，我不斷幻想這個畫面，一想到高舉大力神盃的時刻，我就會興奮到汗毛直豎，這會令百萬名阿根廷人幸福的。」

「所以，我們現在還不能放棄這個夢想。」梅西繼續說，「我贏過很多重要賽事，對於世界盃冠軍渴望依然沒有消退，我不想要在沒能幫國家踢下世界盃冠軍的情況下，離開足球場。」

阿根廷目前在小組賽1和1敗，讓梅西成了眾矢之的，但是他生日仍有許多溫馨的祝福送給他，例如他的妻子安托內雅‧羅庫佐、曾和他一同在西甲巴塞隆納奮鬥的巴西球星內馬，都透過社群網站替他慶生。

安托內雅在Instagram放上自己以及兒子和梅西的兩張合照，甜蜜寫道：「我的愛，生日快樂！我們好愛你喔！謝謝你讓我成為全世界最幸福的女人，讓我們的家如此快樂，你是我們最珍貴的寶物，我們相信你！祝你今天過得很開心，永遠愛你。」超過30萬球迷在安托內雅的PO文下面留言祝福梅西。

內馬則表示：「兄弟，生日快樂！祝你一切順利，好哥們，我愛你。」

而莫斯科一家甜點店為梅西送上「更大」的祝福，五名糕餅師傅攜手，花了將近一個星期時間，打造一尊重達60公斤的梅西等身巧克力人像，並會放在一個蛋糕上，送給梅西。

(中國時報)