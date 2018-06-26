蘿蔔看世足》搶救阿根廷 三件事要緊

阿根廷背水一戰的第一要務，就是撤換對克羅埃西亞低級失誤的門將卡巴耶洛。（美聯社）

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中國時報

「藍白軍團」阿根廷27日凌晨背水一戰對決「非洲雄鷹」奈及利亞，獲勝才有機會搶進16強。如何擺脫前兩戰不勝的低迷，特別是上役被克羅埃西亞3比0打得潰不成軍的慘狀，總教練桑保利至少有3件事情得做。

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蘿蔔看世足專欄

一、撤下門將卡巴耶洛

4年前，羅梅羅證明即使沒有在母隊穩定出賽，他仍能扛起阿根廷的大門。但羅梅羅只有一個，卡巴耶洛已經證明他沒有同樣的能力，從今年的友誼賽到世足賽都是如此，更不用說對克羅埃西亞那個低級失誤，不但是他揮之不去的陰影，也失去了隊友的信任。

阿根廷能頂的兩個門將都沒大賽經驗，河床隊的阿馬尼獲得不少國內媒體力挺。桑保利不妨順水推舟，他已經夠頭大了，不必再製造另一個麻煩。

二、球給梅西

有人會說：「這還要講嗎？」但上役阿根廷真的沒做到，被克羅埃西亞切斷了供輸線，讓梅西全場僅有1次射門，比首戰冰島少了10次之多。桑保利對奈及利亞必須找到一個合適的陣型和配置，不能再讓梅西連球都拿不到了。

無論陣型怎麼排，桑保利上役的3-4-3已被證明完全行不通，必須揚棄。更不要忘記，桑保利就是去年11月友誼賽2比4不敵奈及利亞，暴露後衛速度太慢的問題，才決定捨棄3後衛陣式。看看穆薩上役如何用速度撕裂冰島防線，桑保利乖乖踢4後衛吧！

三、啟用狄巴拉

要把球給梅西，而且讓他拿球位置離門愈近愈好，阿根廷需要一個傳球好手，這人最好也有出色的個人能力，如果梅西真的被重兵包夾，他還能另起爐灶發動攻擊。

綽號「寶石」的狄巴拉，應是桑保利的最佳人選。不要再擔心所謂「兩個太陽」、他和梅西搭不起來的理論。狄巴拉的能力和天分就是擺在那裡，阿根廷已退無可退，豈能繼續將「梅西接班人」放在板凳上？（作者為3屆世足轉播講評）

(中國時報)

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