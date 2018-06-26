世足》法國戰丹麥主力大輪休 足球袋鼠恐成祭品

法國已確定晉級16強，前鋒格里茲曼訓練時還開懷大笑，氣氛輕鬆。（法新社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

俄羅斯世足賽26日晚間10時兩場C組賽事同步開踢，已經提前晉級的「高盧雄雞」法國只要踢平「童話王國」丹麥，就確定是分組第1，丹麥也能出線。據傳法國教頭德尚將讓6名先發主力休息，可能犧牲「足球袋鼠」澳洲。

2018俄羅斯世足瘋一夏

在提前出線之後，德尚都會大幅變陣讓主力休養生息，上屆世足賽他在小組賽最後1役換了6人，前年歐洲國家盃則換了5人。日前訓練，門將洛里斯、後衛帕瓦、中場普巴、馬圖伊迪與前鋒姆巴佩都排在預備隊，加上膝蓋微恙的後衛烏姆提提，對丹麥可能都不會先發。

對平手就能晉級的丹麥來說，這當然是利多消息。不過法國陣容整齊，保留部分主將仍不好對付。另一方面，平手也是法國所能接受的下限，他們可不想丟掉C組第1，去16強提前遭遇狀況極佳的克羅埃西亞。

「我們都知道狀況最好的隊伍是克羅埃西亞，希望16強對手是奈及利亞、阿根廷或冰島，當然他們也都不好踢啦。」普巴說。

法國另一個危險人物是「小王子」格里茲曼，看來德尚不準備讓他休息，希望這位前兩戰只進1球的射手再抓一下感覺。格里茲曼前年歐洲盃也是如此，結果以6球穿上賽會金靴，他受訪時也說：「我會愈來愈好！」

澳洲要晉級只有一個機會，除了自己要擊敗確定淘汰的祕魯，還得靠法國取勝丹麥，再與丹麥比拚淨勝球。儘管可能被平手做掉，澳洲教頭范馬維克還是對法國喊話說：「我想法國球員也要面子，他們拿了兩勝但沒有踢得很好，會想向世界證明他們是最強的球隊之一，相信會全力以赴。」

(中國時報)

蘿蔔看世足》搶救阿根廷 三件事… 烏拉圭挫俄 3連勝當老大

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。