世足》法國戰丹麥主力大輪休 足球袋鼠恐成祭品

2018年06月26日 04:11 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯世足賽26日晚間10時兩場C組賽事同步開踢，已經提前晉級的「高盧雄雞」法國只要踢平「童話王國」丹麥，就確定是分組第1，丹麥也能出線。據傳法國教頭德尚將讓6名先發主力休息，可能犧牲「足球袋鼠」澳洲。

在提前出線之後，德尚都會大幅變陣讓主力休養生息，上屆世足賽他在小組賽最後1役換了6人，前年歐洲國家盃則換了5人。日前訓練，門將洛里斯、後衛帕瓦、中場普巴、馬圖伊迪與前鋒姆巴佩都排在預備隊，加上膝蓋微恙的後衛烏姆提提，對丹麥可能都不會先發。

對平手就能晉級的丹麥來說，這當然是利多消息。不過法國陣容整齊，保留部分主將仍不好對付。另一方面，平手也是法國所能接受的下限，他們可不想丟掉C組第1，去16強提前遭遇狀況極佳的克羅埃西亞。

「我們都知道狀況最好的隊伍是克羅埃西亞，希望16強對手是奈及利亞、阿根廷或冰島，當然他們也都不好踢啦。」普巴說。

法國另一個危險人物是「小王子」格里茲曼，看來德尚不準備讓他休息，希望這位前兩戰只進1球的射手再抓一下感覺。格里茲曼前年歐洲盃也是如此，結果以6球穿上賽會金靴，他受訪時也說：「我會愈來愈好！」

澳洲要晉級只有一個機會，除了自己要擊敗確定淘汰的祕魯，還得靠法國取勝丹麥，再與丹麥比拚淨勝球。儘管可能被平手做掉，澳洲教頭范馬維克還是對法國喊話說：「我想法國球員也要面子，他們拿了兩勝但沒有踢得很好，會想向世界證明他們是最強的球隊之一，相信會全力以赴。」

(中國時報)