波蘭輸到脫褲 首支出局種子

哥倫比亞隊長法考進球後狂奔慶祝，留下懊惱跪地的波蘭門將施薛斯尼。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

世足賽小組賽第2輪最後一場比賽，H組的哥倫比亞以3比0擊敗波蘭，米納、法考、夸德拉多各踢進1球，J.羅瑞格茲送出2次助攻，獲選此役最佳球員。波蘭苦吞2連敗，成為本屆第一支出局的種子隊，也是第一支被淘汰的歐洲球隊，賽後3屆德甲「金靴獎」得主萊萬多斯基難掩失望之情。哥倫比亞則為1勝1敗、積分3分，保住晉級希望，下一戰將力拚塞內加爾。

昨役波蘭排出3-4-3的陣型，三屆德甲「金靴獎」得主萊萬多斯基擺在中路位置；哥倫比亞則為4-2-3-1，由隊長法考擔任單箭頭。開賽後雙方踢得很激烈，身體接觸頻繁，都有球員先後中招倒地，甚至到場邊接受治療。

上半場進行到第40分鐘，上屆世足賽金靴獎得主J.羅瑞格茲開出短角球，兩名隊友接力短傳再踢還J羅，只見他一記妙傳把球吊到球門前，隊友米納躍起頭槌破網，波蘭門將施薛斯尼搶救不及，哥倫比亞1比0領先，J羅記一次助攻。

下半場進行到第70分鐘，哥倫比亞在中場截球，昆泰洛快傳給隊長法考形成單刀，只見他用腳背把球打進門內，哥國取得2比0領先，這也是法考在世足賽的第一個進球。第78分鐘哥國又發動快攻，夸德拉多接獲J羅一記長距離妙傳，快速插向前場甩開波蘭球員，踢進哥國此役的第3球，比數擴大為3比0至終場。

波蘭連輸塞內加爾、哥倫比亞，積分0分，即使最後一戰擊敗日本也無法晉級16強。這次歐洲區的14支球隊大都踢得有聲有色，只有波蘭表現不出平日水準，落得提早出局的下場。

(中國時報)

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