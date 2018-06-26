本田圭佑 亞洲進球王

2018年06月26日 04:11 中國時報 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

32歲的日本隊三朝元老本田圭佑真是有英雄命！每當戰局有需要，他就會做出貢獻，日本能在H組1勝1和、積分4分，本田1助攻、1進球功不可沒。尤其對塞內加爾之戰，他在下半場替補上陣，第78分鐘在塞隊門前以左腳推射入網，不僅扳成2平，更使他在3屆世足賽9戰攻進4球，成了世足史上的亞洲進球王。

日本首戰對哥倫比亞時，本田也是替補上場，結果開出一個漂亮的角球，幫助大迫勇也頭槌建功，以2比1氣走哥國，旗開得勝，本田記上一次助攻；而這兩戰他的1傳1射都成了比賽關鍵，讓日本晉級16強在望。

再來回顧2010年南非世足賽，本田圭佑於對喀麥隆之戰踢進致勝球，日本以1比0獲勝，這也是他在世足賽第一個進球。對丹麥之戰還率先踢進直接自由球，終場日本以3比1勝出，該屆本田共進帳2球。

到了上屆2014年巴西世足賽，本田則在對象牙海岸之戰踢進1球，不過終場日本仍以1比2飲恨。加上本屆，本田連續3屆世足賽都有進球，相當不容易，也成了日本第一人。

據統計，日本在世足賽的最近10個進球中，7個與本田圭佑有關，他總共進4球、3助攻，貢獻卓越。難怪許多質疑他的球迷紛紛上網留言向本田道歉，後悔先前曾經出言諷刺本田表現不佳還能入選國家隊。

事實上，近年來本田圭佑狀況確實在下滑，去年轉戰墨西哥，這次入選國家隊果然爭議不斷。不過他雖不在先發陣容，替補上場還是能夠發揮老將的價值，靠著豐富經驗幫助球隊，證明當初挑選他是正確的決定，也讓那些質疑的球迷閉嘴。

下一戰面對已經淘汰的波蘭，只要踢成平手日本就可晉級。預料本田仍將替補上陣，發揮「板凳暴徒」的威力，全力把日本推進16強，為自己的最後一次世足賽畫下完美句點。

(中國時報)