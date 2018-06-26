台暑假零作業 陸練字勤閱讀

2018年06月26日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

北京人大附中朝陽學校暑假作業，國文科要求升國一新生練書法、背詩、閱讀等。（摘自人大附中官網）

暑假就要展開，兩岸國中生有哪些暑假作業呢？陸媒披露，北京知名的人大附中朝陽學校暑假作業，國文科要求升國一的新生練習書法、背詩、閱讀、參觀博物館、寫暑假見聞心得，另外英文和數學科也有要求，紮實得不得了。相較之下台灣對國一新生要求寬鬆，國內校長感嘆很擔心台生會失去競爭力。

，由於國中入學通知書及相關安排要到7月中上旬才能拿到，但很多家長已經迫不及待開始準備各類材料，因此這兩年人大附中升國一學生的暑假作業又被翻出來熱議。

人大附中對國一新生的要求，光是國文科就有5項，第1項就是練字，學生至少寫20頁正楷書法，開學時繳上；第2項是背詩，附上14首詩文背誦篇目，包括曹操《觀滄海》、李商隱《夜雨寄北》等；第3項是閱讀，從學校提供的書單裡任選2本，包括《安徒生童話》、《朝花夕拾》、《詩經》、《假如給我三天光明》以及朱自清、沈從文、梁實秋、龍應台等散文集；第4項參觀首都博物館；最後一項寫2篇隨筆，記錄暑假所思所聞。

不只國文，數學和英文也另外有暑假作業。數學方面推薦閱讀美國作者呂塔．賴默爾、維爾貝特．賴默爾的《數學我愛你》，並要求自學國一上學期第一章「有理數」，特別強調數軸、相反數和絕對值，以及計算有理數的加減乘除；2016年還推薦國一新生拋開電動遊戲，玩很熱門的益智遊戲數獨（sudoku）500題。

英語則是特別推薦了《妙語短篇》，要求至少閱讀20篇英語小故事，還要完成後面的習題；朗讀背誦，並挑選至少5篇默寫；另外要求新生準備一本習字帖，每天練一篇，寫出一手漂亮的英文字。

國內校長嘆 失去競爭力

相較之下台灣學生上國中就沒有太多要求。2015年北市教育局繼「取消」國小生寒暑假作業後，2016年起國中生也沒有暑假作業，由學生「自己作主」。例如北市明星學校中正國中，國一新生只規定繳交幾篇閱讀心得；北市北政國中則是以生態寫作營、機器人營或是體育性營隊取代。

中正國中校長余國珍聽聞大陸國一新生暑假作業的「分量」，直說台灣大概只有私立國中才能比擬，北市不少私校從報名之後就開始暑期輔導；至於公立學校礙於政策，盡量減少學生壓力，「但以我的角度來說，當然擔心台灣學生會喪失競爭力！」

(中國時報)