上海中學生 暑假備戰古詩文賽

2018年06月26日 04:10 中國時報 簡立欣 ／綜合報導 ／綜合報導

目前大陸幾乎不允許學生參加各種升學類競賽，但上海有一個競賽卻不只沒禁止，還愈來愈熱門，就是官方舉辦的「上海中學生古詩文閱讀大賽」。為了備戰這場比賽，上海頂尖國中的暑假作業全都聚焦於此：考生暑假時不得閒，要讀書、寫評量，連家長都「撩下去」負責改考卷。

由上海市教委教研室及上海市教育報刊總社主辦、《當代學生》雜誌承辦的「上海中學生古詩文閱讀大賽」，是上海學生最廣泛參加的官方主辦賽事。以2015年為例，有200萬人參賽、30萬人進入複賽、3萬人進入決賽，幾乎凡是上海的頂尖國中都會把備戰這個比賽當作暑假作業的重頭戲。學校指定的暑假作業，至少要讀完20篇短文並寫完閱讀訓練，還要用紅筆批改訂正；25篇古詩詞，要默寫後由家長批改並簽名。

古詩文大賽的考題是千變萬化，例如曾經考過網路上流傳的《Q版大明衣冠圖志》要求考生指出人物頭飾的名稱和人物的身分；也曾經以背景是西漢初年的電視劇《美人心計》裡兩張截圖，要求考生指出哪兩處錯誤。

此外論述題也要求緊密結合時事，形式活潑多樣。曾有一年考題引述廣西師範大學「死活讀不下去前十名圖書」的調查，3000多名網友認為最讀不下去的書是《紅樓夢》，中國四大名著的其他3本，以及國外名著如《百年孤寂》、《追憶似水年華》、《尤里西斯》等也不能倖免。考題要求考生講述自己的看法。

主辦單位表示，這比賽到今年已舉行16年，大賽不僅考察學生對古詩文的閱讀實踐，也樹立了一批自主重視古詩文教學閱讀的標杆學校，是很有意義的活動。

(中國時報)