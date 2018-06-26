台青西進廈門 開發社造活力

2018年06月26日 04:10 中國時報 陳君碩 ／廈門報導 ／廈門報導

大陸對台前沿的福建省廈門市，今年初招聘35名台籍「社區主任助理」，獲聘用者6月初就任，許多是二、三十歲台青，不乏有到偏鄉或海外擔任教師經驗。目前廈門有43名台胞社區主任助理，男性21人，女性22人，三成具碩士學歷，35歲以下者29人占近七成。

35歲以下占近七成

廈門海滄區今年新招聘35名台胞「社區主任助理」，主要工作包括提供村居規畫、建築景觀、環境改造的意見，協助規畫社區書院、建設挖掘村情村史、弘揚中華文化、培育社區居民義工服務精神。

剛滿30歲的林家祥，曾在泰北偏遠山區小學教授中文一年，很能適應異地生活。他直言，大陸提倡中華文化復興，文科人才自然會湧來，尤其對於「挖掘村情村史」，他更躍躍欲試。

同樣畢業於文科的管心瑜，原立志當老師，但因發揮空間有限，決定轉換跑道。她盼能以中文系專業，規畫出有特色的社區書院，短短不到一個月，已在廈門感受到家的味道。具有原住民血統的王嘉麟，則希望把公益劇團帶到廈門，提升孩童學習興趣。

至於同樣對書院工作有濃厚興趣的陳慧中，也選擇把國學經典和在台灣自學實驗教育經驗，帶進書院。她認為，台灣民間社會很有活力，但政府的支持力道有限，現來到廈門，是「自帶活力」，配合大陸政府的大力支持。

帶進多元實驗教育

曾參與921震災重建的「協力造屋」住房自建的楊智為，對大陸提倡的「美麗鄉村」、「永續發展」等理念頗為認同。今年24歲的管詮，期待能發揮森林系所學，像是建立農產品的「產銷履歷」，推廣「一村一產物」。

此外，社區主任助理則是李柏澔首份正職工作，由於父親是台商的淵源，得知這份工作職缺。他期盼在數位時代，推動「鄉村e化」，用影像和多媒體，紀錄廈門這座城市發展的點滴。

從建築硬體、國學軟體、教師隊伍，到農業產銷和媒體好手，這些西進廈門的台灣人身影和他們發揮的影響力，為兩岸民間深層交流譜寫更多小人物大故事。

(中國時報)