把自己當小妹 搏感情接地氣

2018年06月26日 04:10 中國時報 陳君碩 ／廈門報導 ／廈門報導

廈門市海滄區目前有43位台籍社區主任助理，李佩珍身為這個工作的「開路先鋒」，四年來歷經了不少甘苦。她透露一開始曾遭遇地方人士的冷對，歷經了大半年的見招拆招、搏感情，才被當地人完全接納，在她心裡，海滄已是她的第二故鄉。

李佩珍2014年跟著台大城鄉發展基金會，到廈門深度交流。那時她負責的村莊面臨拆遷，而村裡的年輕人希望保留，交流期限到了後，主動要求再多待3個月，決定幫助這些孩子修復村莊。

3個月過後，她更決定留下來，還開創「海滄社區主任助理」這一職位。此後她更向當地政府建議，不妨吸引更多台胞來從事該工作；2017年海滄進一步招聘7位台籍社區主任助理，2018年再招聘35位，目前共有43位。

李佩珍指出，大陸沒有社區營造過程，無法完全照搬台灣社區模式到大陸；她將自己當成「小妹」，做事都自己來，把握機會和村民搏感情，最終贏得認同。

李佩珍稱要做好「社區主任助理」有三個條件；一是接地氣，二是有嚴格自我要求，三是對前景有期待，也能感受到企圖心。

面對《兩岸人民關係條例》第33條明訂國人不得擔任大陸地區行政機關職務，李佩珍則稱，社區主任助理的工作，類似台灣的「社區營造」，角色定位是社區發展協會的帶頭人，辦公地點不在村委會，而是每個村子的社區書院，並非政府編制人員。

對於國人赴陸擔任社區主任助理是否違法，陸委會表示，應視當事人擔任職務性質，有無報酬、是否為諮詢性、是否有固定編制而定，若違規須依法處理。

(中國時報)