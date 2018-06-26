土耳其大選 超級大總統誕生

2018年06月26日 04:11 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

土耳其執政黨正義發展黨支持群眾，24日激情揮舞黨旗等各式旗幟，慶賀勝選。

土耳其24日舉行政體由議會制改為總統制的首次總統與國會大選，曾擔任3屆總理、已掌權15年的現任總統艾爾多安，及其「正義發展黨」為首的執政聯盟，贏得勝選。64歲的艾爾多安一手獨攬行政、立法與司法大權，各方形容他的當選是土國「超級大總統」誕生。

議會制轉型總統制

土耳其最高選舉委員會主席賈文25日宣布，艾爾多安在前一天的總統選舉拿下過半選票，他領導的執政聯盟也在國會選舉囊括單院制國會過半議席。

艾爾多安在6名總統候選人中，贏得52.5％的選票；最大在野黨「共和人民黨」候選人殷斯位居第二，得票率約30.7％。殷斯眼見大勢已去，只能無奈承認敗選：「『那男人』贏了……雖然贏法肯定有問題，但他確實獲勝了。」

在同日舉行的土耳其國會選舉中，艾爾多安的右翼保守派執政黨「正義發展黨」與極右翼「民族運動黨」組成的「人民聯盟」，總共囊括國會全院600個議席的342席，其中正義發展黨贏得293席，民族運動黨獲49席。

中間偏左派「共和人民黨」則拿下146席，親庫德族等少數族群的左派「人民民主黨」獲67席，中間偏右派的「 好黨」取得45席。

艾爾多安逾15年來在土國大選所向無敵，如今又於土國近代史上最重要選戰再添勝績。他在投票日當晚於伊斯坦堡召開記者會，提前自行宣布勝選，並稱本次大選順利舉行是土國「轉型為總統制國家的重要一步」。他還呼籲各方團結，共同聚焦國家的未來。

艾爾多安隨後返回首都安卡拉，在正義發展黨總部陽台向支持者發表勝選演說，表明當局將採取更果決行動來對付恐怖組織，土國將繼續「解放敘利亞土地」，讓難民能安全返回已陷於內戰7年的敘國。

根據土國去年4月公投通過的艾爾多安所主導憲改案，選後國家改採總統制，除廢除總理職位，也限縮國會功能，並賦予總統任命內閣成員與大法官、頒布緊急狀態命令、介入法律體系、推行具法律效力的政令、彈性運用預算等更廣泛實權，艾爾多安幾乎擁有凌駕立法與司法的權力，勢將成為繼「土耳其國父」凱末爾之後，土國史上最有權力的「超級大總統」。

土國人憂走向獨裁

基於政體改變的關係，艾爾多安未來還可連任1次（1個任期為5年），預計將一路執政到2028年。許多土國人擔心，艾爾多安集權力於一身的個人獨裁時代將正式來臨。

(中國時報)