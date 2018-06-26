土耳其大選 超級大總統誕生

總統艾爾多安（左）在首都安卡拉正義發展黨總部，慶祝贏得連任，他與第一夫人艾米奈均張開雙臂向支持群眾致意。（法新社）

友善列印
中國時報
／綜合報導
土耳其執政黨正義發展黨支持群眾，24日激情揮舞黨旗等各式旗幟，慶賀勝選。

土耳其24日舉行政體由議會制改為總統制的首次總統與國會大選，曾擔任3屆總理、已掌權15年的現任總統艾爾多安，及其「正義發展黨」為首的執政聯盟，贏得勝選。64歲的艾爾多安一手獨攬行政、立法與司法大權，各方形容他的當選是土國「超級大總統」誕生。

議會制轉型總統制

土耳其最高選舉委員會主席賈文25日宣布，艾爾多安在前一天的總統選舉拿下過半選票，他領導的執政聯盟也在國會選舉囊括單院制國會過半議席。

艾爾多安在6名總統候選人中，贏得52.5％的選票；最大在野黨「共和人民黨」候選人殷斯位居第二，得票率約30.7％。殷斯眼見大勢已去，只能無奈承認敗選：「『那男人』贏了……雖然贏法肯定有問題，但他確實獲勝了。」

在同日舉行的土耳其國會選舉中，艾爾多安的右翼保守派執政黨「正義發展黨」與極右翼「民族運動黨」組成的「人民聯盟」，總共囊括國會全院600個議席的342席，其中正義發展黨贏得293席，民族運動黨獲49席。

中間偏左派「共和人民黨」則拿下146席，親庫德族等少數族群的左派「人民民主黨」獲67席，中間偏右派的「 好黨」取得45席。

艾爾多安逾15年來在土國大選所向無敵，如今又於土國近代史上最重要選戰再添勝績。他在投票日當晚於伊斯坦堡召開記者會，提前自行宣布勝選，並稱本次大選順利舉行是土國「轉型為總統制國家的重要一步」。他還呼籲各方團結，共同聚焦國家的未來。

艾爾多安隨後返回首都安卡拉，在正義發展黨總部陽台向支持者發表勝選演說，表明當局將採取更果決行動來對付恐怖組織，土國將繼續「解放敘利亞土地」，讓難民能安全返回已陷於內戰7年的敘國。

根據土國去年4月公投通過的艾爾多安所主導憲改案，選後國家改採總統制，除廢除總理職位，也限縮國會功能，並賦予總統任命內閣成員與大法官、頒布緊急狀態命令、介入法律體系、推行具法律效力的政令、彈性運用預算等更廣泛實權，艾爾多安幾乎擁有凌駕立法與司法的權力，勢將成為繼「土耳其國父」凱末爾之後，土國史上最有權力的「超級大總統」。

土國人憂走向獨裁

基於政體改變的關係，艾爾多安未來還可連任1次（1個任期為5年），預計將一路執政到2028年。許多土國人擔心，艾爾多安集權力於一身的個人獨裁時代將正式來臨。

(中國時報)

艾爾多安疏美親俄 中東局勢添亂

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。