艾爾多安疏美親俄 中東局勢添亂

2018年06月26日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

土耳其總統艾爾多安成功連任，執政的「正義發展黨」（AKP）且一黨獨大，他集大權於一身的獨裁時代正式來臨，但恐怕只會加劇土耳其內部的社會撕裂。而在外交上，艾爾多安雖然使土耳其成為中東的重量級大國，近年來卻與歐美漸行漸遠，並開始靠攏俄羅斯，今後中東局勢也料將更形混亂。

現年64歲的艾爾多安，先是在24年前當上伊斯坦堡市長，一度因「發表煽動宗教仇恨言論」入獄，他2001年創建AKP，2年後成為總理並連任了3屆，復於2014年擔任總統至今。他執政期間遇上多場大型示威、恐攻事件，甚至是流血政變。在2016年流血政變後，艾爾多安便大力肅清反對派，趁機推行修憲公投，擴大總統權力。

執政15年來，艾爾多安歷經14場選戰，包括6次國會選舉、3次公投、3次地方選舉及2次總統選舉，幾乎場場皆勝。唯一一次失利是2015年6月的國會選舉，AKP得票率最高，卻首次失去多數黨地位；他於同年11月重新大選，讓AKP贏回多數黨地位。

支持者堅稱，艾爾多安執政的頭10年非常成功，讓土耳其保守的伊斯蘭教徒有機會發聲，促進經濟繁榮，並在國際舞台上贏得尊敬。但近年來土耳其經濟已明顯下滑，社會分化日益嚴重。反對者還認為，艾爾多安野心勃勃，冀與「現代土耳其之父」凱末爾齊名，結果卻走向獨裁，並採取干涉主義的外交政策，例如出兵敘利亞。

《紐約時報》24日指出，在艾爾多安手上，土耳其變成中東的重量級大國，而今不但是敘利亞內戰的重要玩家，也是美國和北約組織不可忽視的盟友。不過，在2016年流產政變之後，土耳其與華府的關係日益惡化，和歐洲之間也為了難民問題鬧翻，轉而開始與俄羅斯合作。

如今連任，艾爾多安料持續走「疏美親俄」路線，包括打擊獲美方支持的敘北庫德族游擊隊，加上土耳其與以色列關係亦敵亦友，勢將令中東局勢更混亂。

(中國時報)