川普：抓到非法移民立即遣返

川普實施零容忍移民政策，引發幼童與父母被迫分開爭議後，又主張不經法院審理，立即驅逐非法移民。圖為兩名兒童24日在美墨邊界的墨西哥側，爬上邊境木樁圍牆。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普因執行「零容忍」移民政策、拆散非法移民家庭，引起輿論砲轟。他日前下令停止將父母與子女分開拘留，24日又拉高分貝痛批非法移民「入侵」美國，還說根本不需要任何司法程序，非法移民抓到後就應該「立即遣返」。

川普24日前往維吉尼亞州的高爾夫球場途中發布推文稱，「我們不能允許這些人入侵我們的國家。一旦有人（非法）入境，我們必須立刻－不需要法官、也不需要法庭－把他送回去。」他還指先前遭到強制安置的多數兒童都沒有父母陪同入境。

川普緊接著又發出另1則推文，「我們的移民制度根本是全球笑柄，也對那些奉公守法、排隊等了好幾年的人不公平。移民政策應考量申請人的條件，我們需要那些能夠『讓美國再次偉大』的人！」

對此，美國公民自由聯盟（ACLU）移民人權專案組長賈德瓦回應，川普的說法「違法而且違憲。任何宣誓捍衛憲法和法律的官員，都應該明確否決這種做法。」

民主黨聯邦眾議員康納利推文批評：「美國依法治國，而非聽任總統的命令治國。」共和黨眾議員艾馬許則引述憲法第五修正案指：「沒有人應在未經法定程序允許的狀況下，被剝奪生命、自由或財產。」

對於川普政府充滿爭議的移民政策，總統這番最新表態無疑是雪上加霜。目前國會正進行磋商，希望就已2度延後表決的「強化邊境安全」（Strong Border Security）法案達成共識，聯邦相關機構則忙著讓逾1500名被強制安置的移民兒童和父母團聚。

(中國時報)

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