海洋塑膠垃圾驚人 日籲堵絕

2018年06月26日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京25日電 ／東京25日電

日本首相安倍晉三本月稍早在加拿大舉行的七大工業國（G7）峰會中提及，漂流到日本的海洋塑膠垃圾有許多大陸和南韓製品，他呼籲不僅日陸韓，還應與各國聯手，在全球範圍解決這個問題。日本鹿兒島、長崎、和歌山縣等海岸除出現大陸、南韓的塑膠製品外，還有來自台灣和俄羅斯的漂流垃圾。

《產經新聞》報導，安倍在G7峰會上強調，「削減塑膠垃圾並非單靠1國的努力，或G7及先進國家的努力即可解決的，包括開發中國家在內，應該視為全球課題來一起解決。」G20峰會明年6月將在日本大阪召開，作為東道主的日本將率先提出，海洋塑膠垃圾問題應從全球範圍解決。

日本環境省2016年度在日本10個海岸，針對漂流垃圾進行保特瓶等的商標調查，發現九州鹿兒島縣的奄美有72%是大陸製品、12%是南韓製品，日本製品僅1%。在九州鹿兒島縣的種子島、長崎縣的對馬、五島、和歌山縣的串本等海岸，大陸和南韓製品占42%至57%，還有來自台灣和俄羅斯的垃圾。

陸日韓3國環境部長會議24日在大陸江蘇省蘇州舉行，3國環境部長同意，預定明年6月在日本長野縣輕井澤召開的G20閣僚會議上，也將討論塑膠微粒垃圾問題。

日本官房長官25日在記者會上表示，「這是為保全海洋環境的緊迫課題」、「希望在明年夏天的G20高峰會上，（日本）能引領世界致力解決海洋塑膠垃圾問題」。

在G7峰會上，加拿大提案簽署「海洋塑膠憲章」，設立2030年以前回收100%海洋塑膠垃圾之目標，但日本與美國並未簽署，日本的決定遭環保團體批「丟臉」。日本政府相關人士則說明，「由於對產業界和消費者的影響很大，需要時間準備。」環保團體指出，其他先進國已制定具強制力規範，日本則僅限於督促業者改進，並沒修法制定相關罰則，故呼籲塑膠垃圾廢棄量全球第2的日本（美國第1），應率先提出加強對策才行。

(中國時報)