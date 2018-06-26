移民問題歧見擴大 歐盟緊急會商

2018年06月26日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

義大利的「反移民」新政府不久前上任，而德國總理梅克爾的移民政策也遭到執政盟友抨擊，讓困擾歐洲已久的移民問題再度浮上檯面。為了能在28日的歐盟峰會舉行前取得初步共識，部分歐盟成員國領袖24日齊聚布魯塞爾，就移民問題緊急會商。

在梅克爾、歐盟執委會主席容克、法國總統馬克洪等人倡議下，歐盟28個成員國有16國領袖出席這次峰會。會談目標除修補各國因分攤收容移民造成的裂痕，也希望表達對梅克爾的支持。梅克爾受到執政聯盟夥伴基社盟（CSU）強大壓力，要求她緊縮對移民提供庇護的寬容立場。

由於反移民的波蘭、匈牙利、斯洛維尼亞、捷克拒絕出席會談，梅克爾為淡化外界對達成歐盟移民協議的期待，24日出席峰會前即預告，「今日會談的重點是保護外圍邊界，還有如何減少前來歐洲的非法移民人數。」

梅克爾還表示，28日的峰會不太可能就移民問題達成協議，「因此我們會針對各國如何互相協助的問題，推動雙邊或三邊協議，不要老是等待28個成員國全體（同意），而是應思考什麼（議題）對誰更加重要。」

義大利總理孔蒂在會談中提出，歐盟所有國家應共同承擔移民責任，經由義大利進入歐洲的移民，應「二次分流」至其他國家。他也警告，若移民問題未獲解決，「申根區」恐將面臨風險。

近年來，大量非洲和中東地區民眾為躲避戰亂或貧困，湧向歐洲，偷渡潮、難民潮規模空前。

馬克洪日前批評波蘭、匈牙利、斯洛維尼亞和捷克，稱既然這些國家拒絕履行義務接納移民，應削減其歐盟福利。他表示，這些「因歐盟團結而大獲好處的國家」不能在涉及難民議題時，就高舉「國家利益」大旗。

(中國時報)