大耳朵截訊號 坑頻道商千億

刑事局破獲國內首宗截波電視台訊號源，搜索機房時，對幕後金主資助設置的衛星天線設備嘆為觀止。（胡欣男翻攝）

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中國時報
／台北報導
刑事局查獲非法截波示意圖

近年影音串流平台盛行，刑事局發現許多主打免費收看節目、歐美影集的機上盒業者，內容未獲頻道商授權，係截取電視台衛星訊號播送。警方日前大動作搜索截波訊號機房，逮捕2名機房技術人員，初估他們3年來侵權294個電視頻道新台幣上千億元，不法獲利上億元，依違反著作權法偵辦中。

刑事局指出，這是國內首次破獲大型地下截波電視台訊號機房，上周警方曾破獲「千尋盒子」平台業者涉嫌以「點播」方式提供盜版內容，這次則一舉瓦解「直播」訊號源。警方從查扣的機上盒，循線查出知名的「安博」與「小米」盒子疑使用侵權內容，將傳喚平台業者到案說明。

大陸金主 安博小米涉入

警方調查，40歲王姓與55歲朱姓男子，僅專科學歷，但對影音串流技術感興趣，在隱藏大陸的幕後金主資助下，不惜重本於新北、台中、台南設立截波機房，電腦資訊硬體設備加上每月的網路、電費成本高達4、5000萬元，竊取訊號內容及傳輸速度，直逼合法訊號機房。

警方形容，2嫌猶如「賊仔狀元」，某些資訊技術連警方電偵專家都嘆為觀止。他們扮演「地下有線電視業者」的角色，甚至為求影像品質提升，靠金主砸下大成本架設大型衛星天線，將轉碼設備進化至第3代，侵害國內包括中天電視等多家電視頻道商內容。

賊仔狀元 面臨巨額求償

警方接獲國內各家電視台提告，清查光是國內有線電視就有上百頻道遭竊取，甚至外商電影頻道、運動節目都遭截轉訊號。警方日前搜索查扣294台機上盒、314台衛星訊號解碼器與電腦主機伺服器、轉碼、集線器等。

嫌犯坦承截取電視台內容供應平台業者，雖著作權刑責不重，但將面臨電視台巨額求償。警方從嫌犯資金流追查，發現每月有固定幾筆20萬台幣的資金，透過西聯匯款、大陸帳戶或地下匯兌，轉至嫌犯手中，他們坦承是獲利所得。

警方研判，每個頻道、每月取得嫌犯截取的影視內容代價至少20萬，初估他們3年多來不法獲利上億元，除平台業者外，也將追查幕後金主身分。

(中國時報)

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