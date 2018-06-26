海軍飛官嫖幼齒 撤職沒了退伍金

2018年06月26日 04:10 中國時報 曹明正 、 林瑞益 、 楊孟立 ／綜合報導 ／綜合報導

海軍反潛航空大隊賴姓上尉，去年12月起以「賺零用錢」在臉書社團PO文引誘少女兼差媒介色情。高巿刑大日前將他逮捕，發現他因找不到男客，乾脆自己花錢與未成年性交易，訊後被高雄地檢署依違反兒少性剝削條例收押。海軍艦隊指揮部表示已將賴員記大過並辦理撤職，不得支領退伍金。

海軍表示，該飛官平日表現正常，事前沒有發現任何異樣，一切待調查後再做處理。

高巿刑大接獲檢舉指31歲賴姓上尉透過網路媒介未成年性交易，發現他曾於今年5月在「高雄打工領現金」、「大高雄打工。臨時工。日領。月領社團」等臉書社團留言找對象。

賴男PO文詢問有人要兼差嗎？本月4日，警方到他在左營的駐地將他逮捕，並前往其楠梓住處搜索，查扣其手機。

警方調查，去年12月，賴曾媒介1名少女與男客性交易，不過少女指證時，卻發現男客就是賴男本人，警方恍然大悟，原來賴因找不到客人，竟充當男客。但他到案後，僅承認在臉書社團PO文，否認與少女性交易。

由於少女指證，賴才供稱有給對方4000元，但在摩鐵裡只有摸撫少女身體，少女則描述曾遭指侵，檢方認為可能還有其他被害人，有串供之虞，將他聲押獲准。

據了解，賴男5月PO文後，曾有2名女子私訊他工作內容，其中1名也是未成年，在得知兼差內容是賣淫後，就拒絕接受，全案刻由檢警擴大偵辦中。

(中國時報)