擄創幫大老 小南門前幫主落網

名列刑事局查緝專刊「首惡」的前桃園小南門幫主黃建偉。（刑事局提供）

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中國時報
／台北報導

名列刑事局查緝專刊「首惡」的前桃園小南門幫主黃建偉，身背至少2條人命與多起槍擊案，潛逃大陸15年；月前他疑缺錢，竟將腦筋動到當年曾提攜他的小南門創幫李姓幫主。李赴大陸旅遊遭黃綁架，大陸公安本月初逮捕黃，刑事局正配合追查共犯，並透過兩岸共打機制，希望將黃盡速押解回台歸案。

警方調查，56歲黃建偉，綽號「矮仔偉」，外貌平凡，像個不起眼的公務員，個性卻極度凶殘。2002年間，疑因小弟與他的酒店女友偷偷交往，竟陸續以硫酸、槍擊方式，傷害小弟與其舅舅，該名酒店女子也遭潑酸後行蹤不明。

黃遭追緝期間，因跑路缺錢，又陸續教唆小弟至議員、立委服務處開槍勒索，2003年間偷渡至大陸。15年來，他大多窩藏大陸沿海，並與小南門舊有幫眾保持聯繫。

由於他當年惡行重大，直至今日仍名列刑事局查緝專刊。月前，黃早年的大哥、60多歲的小南門創幫的李姓幫主赴陸旅遊，竟遭黃教唆小弟擄走拘禁。

黃勒索台幣數千萬元，李姓幫主家人積極籌錢，透過地下匯兌3000萬元支付贖金，李才平安獲釋返台。刑事局獲報，請大陸協助逮人，本月初公安在廣東逮捕黃與共犯。

警方透露，遭綁的李姓幫主，是小南門迄今輩分最高的精神領袖，年事已高且身體微恙，已不問江湖事；警方萬萬沒想到黃竟連自己昔日大哥都綁。當年追緝黃的專案小組獲悉，感慨：「他若不是把壞腦筋動到自己大哥身上，可能還逍遙法外。」刻由兩岸警方共同偵辦。

(中國時報)

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