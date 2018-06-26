教授性侵女弟子 更審逆轉無罪

2018年06月26日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

女博士生指控周姓副教授在赴馬來西亞參加研討會時，遭周下藥迷昏性侵，周稱雙方合意性交，否認下藥，一、二審依加重強制性交罪判周8年。台中高分院更一審採醫藥諮詢意見，發現被害人在服用FM2的30分鐘內竟能逛街、走路回飯店，連性侵過程都清楚交待，指控有問題，逆轉改判無罪。全案可上訴。

判決指出，周是女博士的大學老師、碩士班及博士班的指導教授，2人多次因公務而出國，2014年5月赴馬來西亞吉隆坡市參加學術會議，會議結束後，仍留在市區逛街購物。

被害人指控，周在她所喝的椰子水摻入FM2，她在晚間8時20分喝下後逛街，兩人步行返回飯店各回房休息，周在翌日零時敲房門詢問有無拿房卡，周竟趁她藥物發作昏迷時性侵，她在過程中驚醒，以LINE向在台男友聯絡指控被強暴，並請旅館向馬國警方報案。

周遭馬國警方拘捕，在行李查扣藥物1包，塑膠管內殘留物含FM2等2種藥物反應；女博士返台報案，隔天採尿檢驗出FM2成分。馬警以證據不足將周不起訴，但是拒絕台灣所提出的司法互助。

台中高分院更一審依據諮詢意見，認為周是依醫生建議磨碎FM2服用，並回推案發時間，發現周若在椰子水下藥，被害人應在逛街時就陷入昏迷，認為指控有問題，至於尿液檢出FM2反應，應與周男無涉，以罪證不足，改判周無罪。

(中國時報)