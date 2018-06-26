社子島開發難產 居民憂跳票

2018年06月26日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

社子島經i-Voting決定開發方案後，計畫在內政部卡了1年多，台北市長柯文哲今(26)日將親赴內政部參與都市審議委員會，爭取加速社子島解禁，不過，有百餘名居民昨質疑政見恐怕跳票，前往市府抗議要柯P負起政治責任。北市副市長鄧家基回應，市府全力兌現讓開發案盡速通過，對拆遷補償也一定公平、公開。

恐淪選票提款機

柯文哲2014年選前即承諾，當選後會在4年內完成土地區段徵收、重畫，他執政後更指示副市長林欽榮組專案小組推動，使禁建長達48年的社子島出現曙光。

不過，柯P任期進入尾聲，居民不滿社子島開發案審議進度牛步，擔心政見跳票，100多名居民昨頭上綁著「促進社子島開發」紅色布條，到北市府抗議高喊「幫幫社子島」，盼市府加快開發進度。

社子島居民權益開發促進會召集人楊照明說，開發案若再不解決，即使再50年可能還無法開發，社子島已經沒有路可以走了，必須走上開發的路，雖然不敢說是最好，但是比較好的路，希望市府硬起來，如果可以解決，市府就是社子島的大恩人。

各局處全力啟動

在地議員陳政忠表示，政府不要把社子島當作選票的提款機，每次選舉都說要開發社子島，他要求市府放寬拆遷補償及安置的條件，照顧社子島弱勢居民。

對此，鄧家基說明，居民的心聲市府都了解，目前內政部都還沒通過社子島開發案， 鄧強調，今天內政部都委會很重要，如果這次沒有通過，社子島就沒有未來了，柯文哲為了社子島開發，不僅親自拜會內政部還要參加都委會審議，就是要讓社子島開發案盡快通過。

「社子島這輛車一定要在任內開動！」北市都發局長林洲民指出，社子島開發案是北市府最大專案，各局處全力啟動，市長的態度也很清楚，一定會把它做好。

(中國時報)