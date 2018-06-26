新北汙水道接管率 1都抵5都

2018年06月26日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市長朱立倫（左一）25日實地了解汙水下水道工程後巷施工情形，施工後牆面充滿彩繪。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫25日視察「永和汙水下水道用戶接管工程」，實地視察汙水下水道工程後巷綠化工程，8年前新北市接管率約35％、如今87％，每年接管數全國之冠，更是其他五都的總和，「1都抵5都」。

許多居民從抱怨變期待

朱立倫由市議員陳鴻源、連斐璠、永和民樂里長劉善珍等陪同視察接管工程，聽取市府水利局簡報，報告指出，8年前新北市接管率約35％、如今87％，新北市每年的接管數，是其他五都的總和，為6都之冠，市府升格後投入273.5億元，預計2018年底累計接管戶數將突破92萬戶。

朱立倫聽完簡報後大讚全市接管率「1都抵5都」，汙水下水道是「看不見的重大工程」，後巷清潔又沒有怪味，這才是現代化的城市，由於汙水下水道改善工程涉及違建和後巷拆除事宜，原先有許多住戶從「不斷的抱怨」，變成「等不及的期待」。

朱立倫強調，透過現地實體方式向民眾充分說明，希望將民怨的阻力降至最小，獲得大家的支持，再次翻轉都市新風貌。

淡水河汙染降至3.6％

另外，朱立倫視察期間有民眾陳情支持汙水下水道用戶接管工程，但反對完工後的巷弄彩繪。對此，朱立倫回應，民主社會有不同的聲音，但大家都是支持接管工程，未來繼續努力。

水利局指出，汙水下水道為「清水」的建設，將民眾排出的汙水源頭根除，導入水資源回收中心處理後放流，有效改善河川水體水質，如今淡水河水質嚴重汙染比例由7.9％降至3.6％，才能讓民眾在河濱公園有親水空間。

永和區水下水道全期總投入經費共43億，預計2023年完成永和區建設，用戶接管9萬687戶。朱立倫最後指示，施工期間應持續向市民做好充分的溝通及安排施工順序，永和汙水接管計畫應如期完成，將大幅提升生活品質。

(中國時報)