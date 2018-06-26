線上遊戲答題 暑假作業讚啦

青埔國中7年級的張妤瑄（左）和李逸已完成上萬個題目，還蓋出櫻花塔和自己名字縮寫的領地。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

暑假作業好好玩！桃園市教育局與PaGamO遊戲平台合作，規畫出5大遊戲包的暑假作業，讓孩子透過宛如線上遊戲的介面回答問題累積經驗值，可以占領地、買寶物，從遊戲中學習，寒假搶先體驗的青埔國中李逸9個月就答了3萬題，笑稱以前都不喜歡做作業，現在為了蓋領地，不只愛做題目、更一定要答對。

5大遊戲包 融入5學科

教育局和台大教授葉丙成團隊成立的「PaGamO（台語音似打Game學）」公司合作，以線上遊戲結合解題，讓學習變有趣，今年暑假特別設計5個作業包，以國英數社自5大科、各分5個關卡，讓學生透過正確回答問題賺取經驗值，師長也能從後台觀察學生答題和學習的情況。

東興國中數學老師鍾元杰說，學生覺得在玩遊戲、解題又有成就感，學習意願大幅度提高，甚至傳訊息拜託他「多出一點題目」。他說，平台更以生命值限制玩遊戲時間，平均1天最多只能玩1小時，答錯還會倒扣更多分，不用擔心會傷眼或沉迷，學校也開放圖書館的資訊區，讓不方便上網的學生可以到校免費使用，意外讓孩子放假也喜歡到校。

超有成就感 玩得好過癮

青埔國中7年級的張妤瑄和李逸都已完成上萬個題目，還蓋出櫻花塔和自己名字縮寫的領地，笑說為了成功答題，一定會先複習課文，還要增快答題速度，不會的題目還會向父親求救，自己也覺得學到更多知識。

教育局長高安邦說，暑假作業是學習的延伸，可以用多元方式呈現，除了國中端的線上遊戲，文山國小也透過偶戲，讓孩子學習從編劇、製作戲偶、上場表演等，希望可以跳脫過去老師指定、學生個別完成的紙上作業，透過「共學」師生一起討論、思考和解決問題。

(中國時報)

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