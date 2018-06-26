彰化187校種電 累計進帳逾億

2018年06月26日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣校園種電已在全縣187校建置完成、開始發電！容量達31MW，累計進帳已逾億；第二期工程本月正式啟動，由元晶太陽能子公司厚聚能源開發得標，25日在縣府中庭完成簽約儀式；縣長魏明谷宣布未來20年，所有回饋金全數保留由各校校務基金自行運用。

未來20年 回饋金各校自用

魏明谷說，配合中央躉售電價規定，第一期回饋金比例24.3％，第二期也有18％，都是全國第一；包括北斗國中和南興、僑信、湖東及湖北4所國小，各校一年半來回饋金累計皆超過百萬元。

縣府教育處盤點全縣58校因補強整建，施作較為困難的校舍土地，5月10開標預計將有6MW容量；接下來第三期即將在7月發包，選定全縣43所校園打造83座風雨球場，得標廠商自行架設鋼構風雨棚架並裝設太陽能板總容量9MW。

魏明谷說，總計2020年後，將在全縣97％校園內打造容量逼近50MW光電裝置，每年可望坐收6000多萬回饋金；縣府也結合風電印花稅、營業稅等稅收，挹注學童綠能午餐，並照顧老人福利及交通建設，實現「綠能首都，風光大縣」願景。

結合稅收 挹注學童綠能午餐

經濟部能源局主祕蘇金勝指出，彰化有獨特資源條件，彰化縣太陽光電達247MW，占全國2GW多總容量逾1成，相信在魏團隊努力下，彰化縣將成全國綠能楷模。

元晶董事長廖國榮大力推崇魏明谷帶領的縣府團隊，真正落實綠能；無論太陽能是風力發電，終究將會成為台灣第一。旗下厚固光電也將投入近45億元，在彰濱工業區崙尾東區建造一座85MW地面型太陽能光電廠，明年底就將完成。

(中國時報)