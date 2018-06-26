木瓜價跌 張麗善協助認購

立委張麗善（前排左二）陪同日頭花姊妹協會購買200箱林內鄉農會共同運銷的木瓜，轉贈給縣內慈善團體。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

林內鄉木瓜栽種面積200多公頃，6月初陸續上市，受到香蕉、鳳梨價格拖累，目前產地價格每公斤僅10多元，立委張麗善25日陪同日頭花姊妹協會購買200箱木瓜轉贈縣內慈善團體。

林內木瓜品種以台農二號、日昇品種為主，農會輔導4個產銷班共同運銷，以「紅透台灣」為品牌，主要賣到台北農產運銷公司以及三重市場，市占率約全台1成。

香蕉崩盤歹戲拖棚

林內木瓜6月陸續上市後，受香蕉、鳳梨價格低迷衝擊，剛上市時，每公斤還有20多元，雖不及去年30、40元的高價，至少還高於成本，隨著盛產，價格一路跌10多元，木瓜農不敢喊苦，怕愈喊愈低。

林內鄉農會總幹事黃國洲表示，這是香蕉崩盤、歹戲拖棚的後果，衝擊到鳳梨、荔枝、西瓜，現在輪到木瓜，預計天氣穩定10天後，價格才有機會回穩。

黃國洲指出，國人每天的水果量是固定的，香蕉價格崩盤時，政府應該採取經濟手段立即處理，大量收購次級香蕉當豬飼料或有機肥，去化2成就有效果，但政府採取的是促銷手段，消化量不大，又連累鳳梨、荔枝、西瓜價格。

黃國洲表示，扣除箱子、運費、手續費，有些木瓜農還賣不到成本，至少每公斤20元才有微薄利潤。

拋磚引玉盼企業關懷

林內農會每日共同運銷約1000箱至2000箱木瓜，立委張麗善25日陪同日頭花姊妹協會認購林內鄉農會200箱木瓜，轉贈給華山基金會、林內同仁之家、一心育幼院、信義育幼院、華聖基金會、土庫老人會等社福團體。

張麗善表示，此舉是拋磚引玉，希望全台企業得知消息能一起關心台灣農民，購買轉贈弱勢團體更好。

(中國時報)

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