美術館及科工館站 房市夯

高雄鐵路地下化新增科工館站，周邊有完善生活機能及學區，房市物件搶手。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄鐵路地下化今年終將完工，受台鐵捷運化利多效應，沿線房市詢問度飆高，尤以美術館及科工館站最夯。房仲分析，舊有鐵道將翻身為綠廊道，加上高架橋、地下道移平，讓城市縫合，生活圈更為緊密，交通拉抬房市動能，預料今年第4季成交量走揚。

鐵道翻身為綠廊道

信義房屋高美館店長陳世昌指出，該店業績與去年同期相比，突破76％成長；雖然高雄人口去年遭台中超越，但美術館所屬鼓山區人口逆勢上漲，8年飆升8千人，成長6％。近來受到鐵路地下化議題發酵及人口移入紅利，大型連鎖品牌也紛紛進駐「美術館第一排」馬卡道路兩側插旗。

陳世昌表示，美術館堪稱文、教、醫皆備優質生活圈，重劃區街廓整齊，無電線桿及騎樓，有中山國小及七賢國中等學區及市立聯合醫院；區內大樓屋齡落在10年，吸引追求生活品質的年輕自住客購屋，以3房帶車位總價700至900萬產品，最受歡迎。

三民區科工館站是鐵路地下化及輕軌二階新興站點，信義房屋建工店店長鄭雅珠提及，三民區是縣市合併前高雄第1大行政區，不少重大建設集中於此，台鐵一口氣新增4個車站，輕軌也計畫設5個站點，加上未來貫穿南北高架橋、地下道拆除，交通動線順暢，城市面貌將大翻轉。

消費機能更加完整

鄭雅珠表示，科工館站商圈發展成熟，4月份日系品牌Uniqlo高雄首家街邊店才剛進駐，距離車站步行僅1分鐘，讓消費機能更加完整；三民區內多達27所校園，吸引家長購屋，主力商品成交價落在800萬內，50坪內2至4房住家，詢問度居高不下。

(中國時報)

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