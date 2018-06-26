吳音寧挺過政治風暴 股東送暖

2018年06月26日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北農產運銷公司25日舉行年度股東大會，總經理吳音寧報告公司營運及財務狀況，以盈餘大幅成長28.05％回應外界質疑，活動結束後不少股東湧上與吳合照，並暖心大喊「總經理加油！撐住！」氣氛溫馨。相較吳音寧挺過政治風暴，與她同樣出身農陣、溪州鄉公所的畜產公司總經理姚量議，卻中箭落馬，姚疑似以生涯規畫為由「被離職。」

近期身陷政治風暴的北農25日舉行股東大會，董事長陳景峻、總經理吳音寧均出席參與，會中除了報告公司財務狀況及經營策略，也揭示改善措施，包含培育儲訓人員、推動蔬果溯源專區、採用快速檢驗法抽驗農藥殘留等，提升服務效率與品質。

外界關注的營運收支部分，根據北農監察人報告內容指出，106年度決算稅前淨利8272萬餘元與先前相比，增加1812萬餘元，大幅成長28.05％。

由於先前休市、送殘菜等風波，吳的專業性備受質疑，如今以亮眼的營運報告回應批評，又獲得股東送暖支持。對此，吳音寧表示，北農身負全台最大產銷平台重任，回歸公司基本核心，對於產地農民跟消費者是最好的事。

吳音寧近期也一改先前「神隱少女」的姿態，屢屢在臉書上火速回應爭議，更多次PO文公開改革策略，包含招考理貨員、徵求員工制服設計等，獲得不少網友好評。

吳音寧指出，這些事其實一直有在做，但因沒有公開而遭到外界誤解，會將北農營運分享給更多民眾知道，也由衷期盼讓北農回歸照顧農民的核心理念。

畜產公司25日召開股東常會，並改選董監事，新任董事長由葉文忠擔任，隨即提名畜產公司業務經理楊嘉仁出任總經理，而姚量議以生涯規畫為由黯然離職。

姚量議昨確定請辭後，隨即在臉書發文除表達對畜產公司同仁的不捨，也寫下「咱都要相信天公疼憨人、相信日久見人心」被外界認為是遭到政治鬥爭，北市市場處則表示，改選過程依公司章程進行，沒有所謂的鬥爭。

(中國時報)