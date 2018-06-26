台中港查獲走私大陸菸 市值5000萬

台中港碼頭查獲大陸走私香菸逾1500箱，初估市價約5000萬元。（陳淑娥翻攝）

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中國時報
／台中報導

台中港西碼頭25日凌晨破獲台籍「永順2號」涉走私大陸菸，4只貨櫃裝載1598箱共79萬9000包香菸，市價約5000萬元。台中海巡隊表示，58歲簡姓船長供稱自基隆港啟航，登船前貨櫃已在船上；全案將依違反菸酒管理法函送台中市政府裁處，同時持續追查貨源中。

台南海巡查緝隊日前接獲情資，不法集團將利用貨輪走私大量未稅菸；隨即與台中海巡隊等相關單位組成專案小組，清查進出港資料後，鎖定專門載運化妝品往返高雄至日本間的國外線台籍雜貨輪「永順2號」。

台南查緝隊指出，「永順2號」23日9時許自基隆港啟航後，以維修補給名義24日深夜11時許進入台中港西1碼頭；專案小組25日凌晨1時許登船查緝，在甲板下方艙間4只貨櫃內查獲包括金橋、羅曼蒂克等大陸私菸，計1598箱共79萬9000包。

台中市政財政局指出，該批走私菸市價約5000萬元，依每包菸品菸稅捐58元計算，若流入市面，國庫將損失菸稅捐高達4634萬元。

台中海巡隊長歐凌嘉表示，每箱私菸以透明及黑色塑膠袋雙層包覆，辦案人員光拆塑膠袋就相當耗時。簡姓船長則供稱自己上船時，貨櫃就已經在船上，自基隆港啟航後直接駛往台中港；全案訊後將依違反菸酒管理法函送台中市政府裁處。

（吸菸有害身體健康）

(中國時報)

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