錦湖國小雨水貯留 儲水兼防洪

2018年06月26日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

近年氣候變化劇烈，雨季較之前更不明顯，如何儲存利用有限又不可預期的雨水，轉化為替代性水源，成為重要課題。經濟部水利署南區水資源局25日在台南市北門區錦湖國小舉辦雨水貯留節水技術推廣觀摩，結合環境教育分享節水案例，該校雨水貯留系統也是南部校園中最大，儲水兼防洪效果，一舉兩得。

行政院前瞻基礎建設計畫的水環境建設中，納入「雨水貯存系統建設」，由經濟部水利署補助經費，協助輔導設置或由申請單位自行設計，錦湖國小雨水貯留系統共有2座設施，一座為新建置共有9個貯留桶，另一座則是利用舊有的蓄水池再加以改造，加起來可貯留約75噸的水，儲水量相當可觀。

錦湖國小校長周志強表示，校內雨水貯留設施包含2個流水量表，可以觀察並記錄用水狀況，另設置電磁閥調控，當雨水不足就自動切換為自來水，回收的水可用於澆花、清潔外，缺水時期也能供應附近社區居民應急，上周降下豪大雨，不僅一次儲滿，也紓解排水負擔，以往逢雨必淹，這次僅出現積水，成效顯助

南水局副局長簡振源表示，雨水貯留設施不僅具有實質功能，更是節水示範的優質教材，目前水利署補助地方政府、機關單位設置，嘉義以南從去年迄今共有41件申請案，台南市占11件，相關設施持續建置中。

(中國時報)