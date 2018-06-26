無良業者廢輪胎 棄清水斷崖

台灣十景之一的清水斷崖，竟遭人偷偷棄置數百條廢輪胎。（保七提供）

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中國時報
／花蓮報導

國際知名景點清水斷崖，去年7月陸續遭人惡意棄置逾400條廢輪胎，引發花蓮人群情激憤，警方歷經半年蒐證，循線查獲王姓輪胎業者無照清運多家車廠逾4000條廢輪胎，收費後卻載到各地亂扔，2年內賺取黑心錢上百萬元，將王嫌依法送辦。

台九線蘇花公路崇德段沿線的清水斷崖，去年遭人偷棄置百餘條廢輪胎，警方拉繩垂降至清水斷崖下方蒐證並調閱沿線路口上百支監視器，歷經2個月循線追查到傾倒廢棄物的40歲李姓男子，警方向上追查元兇，歷經半年過濾，鎖定經營輪胎行的王男。

警方調查，吉安鄉開設輪胎行的王姓嫌犯自2016年起違法清運花蓮縣內知名大賣場輪胎中心、日本品牌車廠等多家車廠汰換下的廢棄輪胎，收取處理費用後卻隨機棄置於大花蓮境內，丟棄地點遍及吉安、壽豐、鳳林、光復、秀林鄉等十餘處。

嫌犯像是刻意選在清水斷崖的瞭望台下方，利用樹木遮蔽，掩人耳目，自以為神不知鬼不覺，不過後來因傾倒數量太多，被路過民眾發現美景祕境成為輪胎墳場，向太魯閣國家公園舉報，經追查王男迄今已棄置4000多條汰換輪胎，不法獲利逾百萬。

保七總隊第九大隊表示，全案依違反「廢棄物清理法」將王男函送花蓮地檢署偵辦，依法最重可處6年以下有期徒刑併科罰金，呼籲車廠業者切勿為了節省清運費用將廢棄輪胎交由非法業者處理，否則還必需負起連帶清理及環境改善責任。

(中國時報)

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