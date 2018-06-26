憂社子島開發跳票 居民市府抗議

內政部都委會26日審議社子島開發案，居民昨赴市府抗議，要求市長柯文哲兌現政見。（張立勳攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

社子島經i-Voting決定開發方案後，計畫在內政部卡了1年多，台北市長柯文哲將於26日親赴內政部參與都市審議委員會，爭取加速社子島解禁，不過，有百餘名居民昨質疑政見恐怕跳票，前往市府抗議要柯P負起政治責任。北市副市長鄧家基回應，市府全力兌現讓開發案盡速通過，對拆遷補償也一定公平、公開。

柯文哲2014年選前即承諾，當選後會在4年內完成土地區段徵收、重畫，當選後更指示副市長林欽榮組專案小組推動，使禁建長達48年的社子島出現曙光。

不過，柯P任期進入尾聲，居民不滿社子島開發案審議進度牛步，擔心政見跳票，100多名居民昨頭上綁著「促進社子島開發」紅色布條，到北市府抗議高喊「幫幫社子島」，盼市府加快開發進度。

社子島居民權益開發促進會召集人楊照明說，開發案若再不解決，即使再50年可能還無法開發，希望市府硬起來。

在地議員陳政忠表示，政府不要把社子島當作選票的提款機，每次選舉都說要開發社子島，他要求市府放寬拆遷補償及安置的條件，照顧社子島弱勢居民。

鄧家基說明，目前內政部都還沒通過社子島開發案，如果這次沒有通過，社子島就沒有未來，柯文哲為了社子島開發，不僅親自拜會內政部還要參加都委會審議，就是要讓社子島開發案盡快通過。

「社子島這輛車一定要在任內開動！」北市都發局長林洲民指出，社子島開發案是北市府最大專案，各局處全力啟動，市長的態度也很清楚，一定會把它做好。

(中國時報)

無良業者廢輪胎 棄清水斷崖 苗縣布建ABC據點 串起服務網

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。