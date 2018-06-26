苗縣布建ABC據點 串起服務網

苗栗縣布建ABC級137個據點，縣府舉行「老嫩大細共下來．串起照顧服務網」啟動儀式。（陳慶居攝）

友善列印
中國時報
／苗栗報導

苗栗縣政府配合長照2.0計畫，整合社區資源與照顧模式，布建22A、70B、45C服務據點，縣長徐耀昌25日帶領各界舉行聯合啟動儀式，由於縣內高齡人口已突破8萬大關，地方各界都期盼串聯各級長照服務資源，讓長輩得到更完善照護，邁向在地老化願景。

縣內65歲以上人口有8萬6000多人，占總人口數15％以上，落實長照顧2.0計畫，廣納社福、醫療、護理等資源，積極布建完善的長照服務網絡，為當前重要幸福領航計畫之一。

苗栗縣已布建A、B、C級共137個據點，縣府舉辦「老嫩大細共下來．串起照顧服務網」啟動儀式，說明布建現況。活動邀請獅潭社區10多位年逾7旬阿婆組成的千歲團表演健身操，展現友善高齡幸福城市推動成果。

現有建置108個社區關懷照顧據點作為基礎，今年預計再投入7億餘元推動長照業務，希望藉長照服務網絡的布建，優化初級預防保健、活力老化及減緩失能，提升長照需求者與照顧者生活品質。

徐耀昌表示，期許承接長照A級單位能連結B、C級據點，建構一條龍社區整體照顧模式，讓民眾只要接觸據點，就可透過區域內各3級單位的協力結盟，獲得完整長照服務。

衛生局長張蕊仙說明，社區整體照顧模式包括A級社區整合型服務中心、B級複合型服務中心、C級巷弄長照站。A級擔任個案管理角色，為失能者擬定照顧服務計畫及連結或提供長照服務；B級為既有的特約單位，提供適切的長照服務。C級則是讓失能長者可以得到共餐、健康促進及延緩失能服務，要讓民眾看得到、找得到、用得到，服務專線可打1966。

(中國時報)

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