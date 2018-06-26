關懷弱勢 嘉義首間實體食物銀行啟用

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中國時報
／嘉市報導

經濟不景氣，弱勢家庭益增，台灣基督教長老教會嘉義東門教會25日開設嘉義地區第1家民間實體食物銀行，教會牧師潘慶彰說，教會開辦課輔班，主動關懷弱勢家庭，發現近2年近貧邊緣戶增多，實體食物銀行便利他們提取物資。

台灣基督教長老教會嘉義東門教會與中華基督教救助協會合作，成立1919食物銀行實體店面，25日開設並舉辦感恩禮拜，副市長張惠博到場見證。

張惠博表示，市府於東、西區各開辦1間「愛心實物銀行」，提供弱勢家庭可以點數兌換民生物資，感謝1919食物銀行以民間力量，與公部門一起關懷弱勢族群。

潘慶彰說，教會近2年來主動關懷弱勢家庭，發現隨著經濟景氣起落、家庭發生變故等因素，弱勢家庭倍增，為就近服務嘉義市的弱勢家庭，為40戶弱勢家庭的國中小學生做課後輔導，開辦實體食物銀行。

潘慶彰說，實體銀行每周開放2天，課輔班自去年底啟動，由中正大學、嘉義大學的學生陪伴及協助孩子做功課，每周二至周五共4天，下午4時至晚間8時，並供應晚餐。

東門教會實體食物銀行主要由民間企業捐助物資，有如小型便利商店，架子上擺滿白米、麵條、奶粉、食用油、罐頭、紙尿褲、衛生紙等生活用品，提供弱勢邊緣戶用點數兌換最需要的用品，還有米麵及罐頭組合的套餐。

(中國時報)

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