推動溼地觀光 口湖哀愁蛻變成美麗

2018年06月26日 04:11 中國時報 李進勇

雲林的口湖鄉因為海水倒灌，鹽水淹沒良田，有能力的農民改良成養殖場，無能為力的只好任令田園荒蕪。桑田變滄海，潮漲潮退慢慢形成一幅屬於口湖獨有的沿海風光，「雲林海角祕境」成龍溼地、梧滯洪池就此誕生。

當上帝關了一扇門，必打開另一扇窗。環境的改變也許老天爺自有安排，成龍溼地國際環境藝術節今年邁入第9年，每一年吸引國內外藝術家進駐，他們以可分解的材料，蚵殼、漂流木、蘆葦、竹子、土壤、砂為素材，創作出一件件豎立於溼地上，叫人感動的作品；今年從44位歷年駐村藝術家提案中徵選出台灣、法國、印尼、義大利、日本等國藝術家的6組創作。

今年6月16至18日我們更擇於梧滯洪池舉辦首次雲林龍舟賽，吸引116支隊伍參與，有公私立機關企業、有學校教職員及學生、也有運動同好，還有縣府及議會的表演賽。

經激烈競爭，34隊進入決賽，即使天候不穩定，時雨時晴，參與者都發揮運動家精神，順利完成賽事，更繳出漂亮的成績。此次龍舟賽不僅僅讓與會者度過一個難忘的端午佳節，也成功行銷雲林。

雲林縣府從台灣燈會的新手到第一屆雲林龍舟賽，展現驚人執行力，上下通力合作下，化不可能為可能，讓外界刮目相看，原來雲林這麼棒，原來口湖這麼美，這是屬於雲林人的驕傲，屬於口湖人的榮耀。

口湖從哀愁變美麗，藉由規畫推動特有地景文化藝術與漁水產業，進而從地緣關係上連結帶動四湖鄉的宗教觀光、水林鄉的農村深度體驗，以及周邊鄉鎮發展農漁產業的加值。

(中國時報)