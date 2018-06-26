政府服務獎 新北3單位獲殊榮

2018年06月26日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

行政院國發會舉辦第1屆「政府服務獎」，新北市立圖書館首創24小時不打烊服務，近年來推展圖書館升級，與新北市警察局、蘆洲區公所勇奪「政府服務獎」殊榮，值得一提的是，新北市警局是全國唯一獲獎警察機關。

行政院長賴清德25日下午出席第1屆「政府服務獎」頒獎典禮，為20個整體服務類及10個專案規畫類機關頒獎表揚，新北市立圖書館、新北市警察局、蘆洲區公所勇奪整體服務類「政府服務獎」殊榮。

新北市立圖書館表示，今年以「行動看得見，服務不受限」的主題參賽，以全國首創的10大亮點服務獲得肯定，推出24小時服務不打烊、通用設計貼心友善、行動書房主動出擊、跨域合作資源共享、融合遊戲認證共學共玩、VR體驗結合現代科技、幸福陪讀學習相伴等。

新北市警察局長胡木源表示，新北市居民人口為全國最多，面對治安、交通及為民服務工作等都是嚴峻的挑戰，在有限的人力與經費之下，必須要勇於創新突破，運用可行方法持續改善各項服務措施，才能全面提升警察機關的應變反應能力，「獲獎榮耀歸功於全體警察同仁！」

胡木源說，領先全國推出「雲端智慧影像分析」及「治安治理決策系統」等資訊科技，更以升級版的快速打擊犯罪策略，防止街頭暴力滋事，另外，「CSI全方位鑑識團隊」及「全方位3D科技維安網」分別獲考試院「公務人員傑出貢獻獎」及2018智慧城市創新應用獎等殊榮。

(中國時報)