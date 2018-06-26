蟾蜍山農業試驗所官舍 列歷史建築

文化景觀蟾蜍山內的農業試驗所宿舍，見證台灣農業現代化發展歷史，經北市文化會登錄為歷史建築。（北市文化局提供）

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中國時報
／台北報導

公館「蟾蜍山」是台北僅存的山城眷村，儘管有文化景觀身分，但文資保護力不足，近年建物毀損嚴重。經在地居民提報，北市文資會審議昨(25日)通過將2棟農業試驗所官舍登錄歷史建築，而原先被認定不具價值的蠶業改良場，因居民提出文史脈絡佐證，委員均認為可補充資料後再審議，後續也有望獲歷建身分。

蟾蜍山2014年登錄為文化景觀，不過現行文資法針對文化景觀內的建物，無法強制要求所有權人修繕，就算「放到爛」也無罰則，引發居民擔憂。

好蟾蜍工作室發起人林鼎傑說，台科大2年前修繕部分建物，但依法不必做調查研究，也不用送審文化局，修繕過程粗糙，導致百年建材毀損，居民有感於區內建物正迅速毀壞，因此提報年代較悠久的建築，希望透過不同文資身分搭配，讓保存機制更完整。

文資委員去年現勘，認為羅斯福路四段74、76號和92、94號宿舍工法保存良好，為農業試驗所僅存的宿舍，見證台灣農業現代化發展歷史，建議登錄歷史建築；其餘建築則因外觀、格局多已改建，不具文資價值。

不過，林鼎傑昨在文資會指出，62、64號建物為日據時期蠶業改良場，為全台碩果僅存的2棟，儘管被改建過，但有完整的文獻和圖資，修復沒問題。另外70號為洋菇之父胡開仁宿舍，他對農業貢獻很大，見證了台灣以農養工的時代，應將這些歷史記憶完整保存下來。

在場文資委員多認為，之前現勘只看到建築外觀破敗，但沒有足夠資料，針對背後的文史價值做更深入考量，如今看來這些建物在農業發展史上確有重要意義，未來若搭配文史資料，有機會重建成原有樣貌，不宜現在就認定沒價值，應從長計議。

最終文資會代理主席、文化局長鍾永豐總結，先登錄2處農試所宿舍為歷史建築，至於其他建物，待提報人提出更完整資料，日後再審議價值。

(中國時報)

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