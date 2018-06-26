務實與前瞻 讓幼教正常發展

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中國時報
李萬吉

上周台灣閱讀協會提出呼籲，認為注音是學習閱讀的重要工具，建議在幼兒園階段就要開始學注音，且政府應培養幼教師資教注音的能力，研擬適齡適性的注音符號教材教法。這是對現今幼兒教育規範，尤其是語言學習方面，提出新的的思考和批判。

現今的幼兒園教保準則及課綱規定，幼兒園實施課程要以統整方式進行，不能採分科方式和精熟為目的的讀寫算教學。然而實際運作時，這些規範不易界定，常被擴大解讀成什麼都不能教。主管機關進行相關督導時，不僅課程中不容看到類似的教學行為，就連相關的教材、教具都被當成洪水猛獸般，完全不應該出現。甚至像在抓現行犯一般，完全無視教室裡幼兒的存在，任意闖入拍照，簡直把幼兒園當犯罪場所，把幼教老師當現行犯看待。

許多案例顯示，學會注音符號的認讀，不僅可以增加幼兒閱讀和探索環境的機會，也可以當做親子互動的題材。只要透過有趣的教學活動，提早接觸，拉長學習時間，反而更能讓孩子融入在語言學習的樂趣中，並且以正確的方式學習。實際上，就算幼兒園不能教注音，許多家長還是各自想辦法讓孩子學，結果反而會因錯誤的方法而折損孩子學習的興趣，傷害語言基礎。

不僅注音符號學習如此，英語學習更是。許多研究都顯示提早接觸多語言學習，並不影響孩子母語的學習，更可促進語言能力的發展，關鍵在於適當的環境和正確的方法。可惜政府不願積極面對，只是矇著眼禁止一切。

這是台灣幼教現場面臨的困境，政府對幼兒園家長的需求視而不見，加上一些陳舊且似是而非的觀念，讓幼兒階段的語言教育長期處在一種詭譎模糊的狀態，保守的政策限制幼教的發展，不合理的法規也讓大家難以適從，父權的心態讓一些公務人員橫行霸道。在缺乏更務實與前瞻的幼教制度下，許多亂象自然而生，更多的幼兒學習發展也就被耽誤掉了。

（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)

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