非營利組織 學會行銷自己

2018年06月26日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

非營利組織（NPO）常默默做事、不為人知，桃園市府特別舉辦行銷工作坊，讓他們學習採訪、撰稿、拍攝和剪接影音等自我行銷技巧，25日成果發表，他們也化身公民記者，針對移工、客家文化等議題「採訪」市長鄭文燦，臉書經營有成的鄭也即興和NPO團體玩起自拍，展現「自媒力」。

鄭文燦說，台灣的捐款多屬於衝動型捐款，一般的非營利組織較難獲得資源，需要適當的行銷，NPO行銷工作坊邀請全職導演工作的貝克大叔等4位行銷專長的講師，利用網路媒體低成本、高效益的特性，協助非營利組織製作報導，讓社會大眾更了解與認同他們關注的議題，並從200位參與者中評選出10組團隊。

愛筵社會服務協會以越南媽媽照顧植物人丈夫入選圖文新聞類，協會社工督導王松玲說，過去只是社工，只想把數據、績效和「人很多」的照片傳達給大眾，但上課後才知道「人的故事」最能打動人心，拍照構圖也更重視紀錄當下情境感受，也了解可以透過臉書等平台增加曝光機會、傳達理念，坦言社工身分一度有「消費個案」的疑慮，但透過正面溝通，請復原能力良好的個案經驗分享，不但不怕被貼標籤，更能帶來正向力量。

小mi美味探險隊計畫負責人李鈺雯也笑說，透過參加比賽、網路宣傳、自己當公民記者、經營粉絲團等方式，懂得以不花錢的方式達到宣傳的目的。

(中國時報)