台南路塌 20年老舊管線釀禍

2018年06月26日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

上周連日豪大雨，台南市區道路接連出現3處坑洞，民眾觀感不佳，不少人更質疑台南馬路施工偷工減料，台南市政府工務局25日表示，連3塌肇因20年以上老舊管線釀禍，縣市合併迄已完成約7萬件道路挖掘案，管溝回填材料採低強度混凝土，均無路面下陷問題。

一場豪雨使得台南路面到處傳出坑洞，道路施工品質備受檢驗與關注，工務局總工程司王雅禾指出，縣市合併前，道路挖掘後管溝回填材料法令因沒有強制要求，大部分採用原土回填管溝，一旦遇雨大又下得久，易因夯實不確實，造成路面下陷，此次塌陷即屬此類。

工務局強調，經過清查，此次發生塌陷區域多為20年以上老舊管線釀禍，東區林森路大同地下道、長榮路及東寧路口、建平路等3處塌陷路段已於上周搶修完成，也已經完成超過100處坑洞修補。

王雅禾說明，網路最近罵聲連連，很多民眾質疑台南市道路施工品質有問題，事實上，縣市合併後，市府要求管溝回填材料改變採用低強度混凝土（簡稱CLSM），經統計，縣市合併後至今約有7萬件道路挖掘案，在這次大雨中，皆未出現路面下陷問題，日後施工，工務局也將持續要求管線單位以低強度混凝土回填管溝。

台南市每年管線單位申請道路挖掘案件近萬件，管線單位高達49處，埋設管線長度約4萬2000多公里，足可繞行台灣37圈，為避免不同單位道路挖掘後管溝回填品質不佳，縣市合併後重新修正「台南市道路挖掘管理自治條例」，嚴格要求管溝回填材料使用CLSM。

工務局統計，未符合「台南市道路挖掘管理自治條例」中對道路平整度、回填材料等規定時，每條可開罰3萬至9萬元，累計至今年已抽驗654件，罰款金額超過1000萬元。

(中國時報)