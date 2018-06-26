台南路塌 20年老舊管線釀禍

上周連日豪大雨，台南市區道路接連出現3處坑洞，民眾觀感不佳，不少人更質疑台南馬路施工偷工減料，台南市政府工務局25日表示，連3塌肇因20年以上老舊管線釀禍，縣市合併迄已完成約7萬件道路挖掘案，管溝回填材料採低強度混凝土，均無路面下陷問題。（曹婷婷攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

上周連日豪大雨，台南市區道路接連出現3處坑洞，民眾觀感不佳，不少人更質疑台南馬路施工偷工減料，台南市政府工務局25日表示，連3塌肇因20年以上老舊管線釀禍，縣市合併迄已完成約7萬件道路挖掘案，管溝回填材料採低強度混凝土，均無路面下陷問題。

一場豪雨使得台南路面到處傳出坑洞，道路施工品質備受檢驗與關注，工務局總工程司王雅禾指出，縣市合併前，道路挖掘後管溝回填材料法令因沒有強制要求，大部分採用原土回填管溝，一旦遇雨大又下得久，易因夯實不確實，造成路面下陷，此次塌陷即屬此類。

工務局強調，經過清查，此次發生塌陷區域多為20年以上老舊管線釀禍，東區林森路大同地下道、長榮路及東寧路口、建平路等3處塌陷路段已於上周搶修完成，也已經完成超過100處坑洞修補。

王雅禾說明，網路最近罵聲連連，很多民眾質疑台南市道路施工品質有問題，事實上，縣市合併後，市府要求管溝回填材料改變採用低強度混凝土（簡稱CLSM），經統計，縣市合併後至今約有7萬件道路挖掘案，在這次大雨中，皆未出現路面下陷問題，日後施工，工務局也將持續要求管線單位以低強度混凝土回填管溝。

台南市每年管線單位申請道路挖掘案件近萬件，管線單位高達49處，埋設管線長度約4萬2000多公里，足可繞行台灣37圈，為避免不同單位道路挖掘後管溝回填品質不佳，縣市合併後重新修正「台南市道路挖掘管理自治條例」，嚴格要求管溝回填材料使用CLSM。

工務局統計，未符合「台南市道路挖掘管理自治條例」中對道路平整度、回填材料等規定時，每條可開罰3萬至9萬元，累計至今年已抽驗654件，罰款金額超過1000萬元。

(中國時報)

外埔綠能生態園區 拚9月試營運 高市府短片 籲暑假注意交通安全

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。