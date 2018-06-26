高市府短片 籲暑假注意交通安全

2018年06月26日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

暑假是家人、朋友結伴出遊旺季，也是交通事故的高峰期，高雄市新聞局為降低大型車及機車族群事故發生，25日發布「她還在等你回家」及「你和我想的不一樣」等2支交通安全宣導短片，在超商及社群播出。

新聞局長張家興表示，2支短片特別針對高雄市2種發生率最高的交通事故，其一是大型車交通事故偏高，「她還在等你回家」以親情訴求為出發點，描述小孩在家中殷切期盼等著媽媽回家；行駛在大型車旁必須小心視野死角區，用路人務必遠離大型車、加裝視野輔助系統。

「你和我想的不一樣」則是針對高雄市106年18至24歲機車事故占總體交通事故逾1成，短片劇情為男騎士載著女友迎風奔馳，卻在馬路上狂飆、任意轉彎，自以為吸引別人羨慕的目光，實際上已成為危險人物。

據統計，高雄市107年1至5月間，發生31175件交通事故，與去年同期比較，減少3812件、死亡人數減少11人、受傷人數減少5945人，顯見新聞局持續運用多元管道宣導，有助降低交通事故發生的機率。

尤其，年輕族群暑假結伴出遊多，盼透過幽默詼諧及具警示性的畫面，喚起用路人共同注意交通安全；張家興並特別感謝交通部道安會針對高雄市的交通特性，協助高市府以多元的通路進行宣傳。

2支短片25日起透過高雄款臉書、捷運、7-11、全家、Line、網路、屈臣氏、全國及地方頻道CH3等多元管道宣傳。

(中國時報)